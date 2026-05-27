"Más de 20 millones sin ejecutar": el PSOE denuncia la parálisis del gobierno del PP en Sant Josep

Han pasado casi tres años desde que Vicent Roig y el Partido Popular ganaron las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 en Sant Josep con promesas de "sentido común", eficiencia y cambio. El balance de la legislatura deja, según el PSOE municipal, una realidad marcada por proyectos paralizados, subvenciones perdidas, compromisos incumplidos y una gestión "sin rumbo ni capacidad de ejecución".

Los datos presupuestarios centran buena parte de las críticas de la oposición. Según el Grupo Municipal Socialista, el Ayuntamiento no ha sido capaz de ejecutar las inversiones previstas pese a contar con unos presupuestos "históricos".

La ejecución de inversiones durante 2024 quedó en el 62%, mientras que durante 2025 —hasta el mes de octubre— no alcanzaba el 40%. Esta situación ha provocado, según el PSOE, la acumulación de más de 20 millones de euros en remanente.

La portavoz socialista, Pilar Ribas, calificó el presupuesto de 2026 como "una estafa política" y acusó al equipo de gobierno de basar su acción "en la propaganda y el incumplimiento". "No es falta de dinero, es falta de proyecto, de gestión y de respeto a los vecinos", afirmó Ribas en diciembre de 2025.

El caso Don Pepe continúa sin solución

El PSOE también reprocha al PP la falta de soluciones para las familias afectadas por los apartamentos Don Pepe. Durante la campaña electoral de 2023, Vicent Roig aseguró que el problema tenía una solución "sencilla e inmediata". Tres años después, las familias continúan sin respuesta definitiva. En diciembre de 2025, el alcalde convocó una nueva asamblea y anunció una solución antes de final de año. Esa promesa tampoco se ha materializado.

El centro cultural de Sant Jordi figura entre las reivindicaciones históricas del municipio. El PP lo incluyó en el programa electoral, pero el proyecto todavía no dispone de una partida presupuestaria específica. El PSOE ya había denunciado esta situación en los años 2023 y 2024.

En Cala de Bou, la oposición denuncia la paralización de la nueva biblioteca municipal. El gobierno socialista aprobó en 2022 el alquiler de un local para ampliar el servicio ante el crecimiento de población de la zona. Según los socialistas, el PP mantiene el proyecto bloqueado mientras el Ayuntamiento sigue pagando el alquiler del espacio.

La piscina municipal de Sant Jordi también forma parte de las promesas incumplidas que denuncia el PSOE. El proyecto no aparece en los presupuestos municipales de 2024, 2025 ni 2026.

El paseo de la bahía de Portmany acumula retrasos

El paseo de la bahía de Portmany acumula años de demora pese a contar con más de 20 millones de euros comprometidos por varias administraciones. En mayo de 2025, el Consistorio anunció un Plan Director de saneamiento previo al desarrollo del proyecto.

Mientras tanto, según denuncia el PSOE, la red de saneamiento continúa saturada y obsoleta. Durante 2024, varios episodios de vertidos obligaron al cierre temporal de playas de la zona. Los socialistas recuerdan además que el PP acusaba al gobierno anterior de retrasar esta actuación cuando ocupaba la oposición.

Subvenciones perdidas y falta de captación de fondos europeos

La gestión administrativa del gobierno municipal también centra las críticas socialistas. En junio de 2024, el Ayuntamiento perdió 130.000 euros en ayudas del Consell de Ibiza para el mantenimiento de caminos rurales tras presentar la solicitud fuera de plazo.

El PSOE asegura igualmente que el gobierno municipal no ha impulsado nuevos proyectos vinculados a los fondos europeos Next Generation durante toda la legislatura. Según la oposición, otros municipios baleares sí han logrado captar financiación europea para ejecutar inversiones estratégicas. Los socialistas también acusan al PP de haber dejado perder la cesión de un solar destinado a una futura residencia para personas mayores.

Críticas al nuevo PGOU en plena crisis hídrica

Otro de los puntos de confrontación política se centra en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En febrero de 2025, el PP aprobó el avance del PGOU con una previsión de techo poblacional de 40.324 habitantes, casi un 50% más que la población actual.

PSOE, Ara Eivissa y Podemos votaron en contra de la propuesta. La oposición considera "irresponsable" impulsar este crecimiento en un contexto de crisis hídrica y sobreexplotación de los acuíferos. La futura cuarta desalinizadora de Ibiza, prevista en Sant Josep, tampoco entrará en funcionamiento a corto plazo y requerirá una inversión de 50 millones de euros.

La relación entre gobierno y oposición también se ha deteriorado durante la legislatura. Pilar Ribas ha denunciado públicamente que el PP no negoció los presupuestos de 2025 con el PSOE, pese a sí hacerlo con otros grupos municipales.

La portavoz socialista acusa igualmente al equipo de gobierno de gestionar los recursos municipales "sin dar explicaciones".

El PSOE reclama "un gobierno que cumpla"

El Grupo Municipal Socialista sostiene que la legislatura deja "un catálogo de incumplimientos, incompetencia y desprecio hacia los vecinos". Entre las cuestiones pendientes, la oposición destaca la biblioteca de Cala de Bou, el centro cultural y la piscina de Sant Jordi, el paseo de Portmany o la residencia para mayores.

Los socialistas aseguran que mantendrán una “oposición activa” hasta las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de "documentar cada incumplimiento y presentar alternativas reales". Según el PSOE, "Sant Josep merece un gobierno que cumpla lo que promete y que sitúe a los vecinos por delante de la propaganda".