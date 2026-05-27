Juan Cardona, sobre las playas de Ibiza: "¿Acaso hay alguna que no esté masificada?"

La pregunta planteada en Facebook por Diario de Ibiza —"¿Qué playas de Ibiza evitas en verano porque es imposible aparcar?"— ha abierto un debate entre los lectores de sobre una de las situaciones más repetidas cada verano en la isla: la dificultad para acceder en coche a muchas playas y calas durante los meses de mayor afluencia.

Aunque algunos usuarios mencionan puntos concretos del litoral ibicenco, la mayoría de comentarios coincide en una idea común que es que el problema del aparcamiento no se limita ya a una playa determinada, sino que afecta prácticamente a toda la isla durante la temporada alta.

"¿Acaso hay alguna playa que no esté masificada?"

Uno de los comentarios que mejor resume el tono del debate es el de Juan Cardona Torres, que responde con una pregunta directa: "¿Acaso hay alguna playa que no esté masificada?". Su reflexión va en la línea de buena parte de las respuestas recibidas. Muchos lectores no señalan una cala concreta, sino que optan por respuestas generales como "todas", una contestación que se repite entre varios participantes.

También José María Benítez Morillo recurre a la ironía para describir la situación: "Pregunta más fácil: en cuál es posible aparcar...". En la misma línea, el perfil bautizado como Ibiza Ibiza afirma que el problema afecta a "todas las playas a las que se puede llegar en coche".

Ses Salines y Cala d’Hort, entre las más señaladas

Pese a que la respuesta mayoritaria es que el problema afecta a todas las playas, algunos usuarios sí mencionan zonas concretas. Una de las más citadas es ses Salines, tradicionalmente una de las playas más concurridas de Ibiza durante la temporada alta.

Magda Roselló responde simplemente "Salinas", mientras que Dolores Águila recuerda que, cuando estaba en la isla, esa era una de las "playas que evitaba". Su comentario apunta a que el problema no es nuevo, aunque muchos lectores consideran que se ha intensificado con el paso de los años.

Otra de las zonas mencionadas es Cala d’Hort. Rafi Ortuzar señala este enclave especialmente en momentos de gran afluencia como el amanecer y el atardecer, franjas en las que numerosos visitantes acuden para contemplar las vistas y la puesta de sol. Entre las respuestas también aparecen distintas estrategias para esquivar el problema del aparcamiento. Germán Cánepa explica que durante el verano prácticamente deja el coche parado y opta por moverse en moto: "El auto prácticamente lo tengo con un cobertor todo el verano, me muevo con la moto".

Otros lectores aseguran que la clave está en cambiar los horarios. Araceli Margarita Fernández afirma que no evita ninguna playa porque madruga, una práctica habitual entre quienes intentan llegar antes de que los aparcamientos se llenen. Pilar Yomisma, por su parte, asegura que nunca ha pagado por ir en coche a playas de Ibiza, aunque prefiere no desvelar sus sitios habituales: "Por supuesto no voy a decir dónde".

Quejas por los parkings de pago

El debate también deriva hacia el precio de algunos aparcamientos próximos a las playas. Monte Perdido Nuria responde que evita todas "por lo que te clavan en el parking", poniendo el foco no solo en la falta de plazas, sino también en el coste que supone acceder a determinadas zonas en coche.

Por su parte, Cristina Zaror plantea una posible solución para los residentes y considera que "debería existir una tarjeta para que quienes viven en la isla no tengan que pagar". Su comentario abre un debate entre la diferencia entre la experiencia de los visitantes y la de los residentes durante los meses de verano.

También hay lectores que aseguran no haber pagado nunca por aparcar en playas de Ibiza, como Rosa Asensio Cuadra, aunque este tipo de respuestas contrastan con la percepción de quienes consideran que cada vez hay más zonas reguladas o aparcamientos de pago.

La nostalgia del verano sin masificación

Entre los comentarios más significativos está el de Aiona Tormo Fons, que recuerda con nostalgia el verano del covid. Según escribe, en aquel momento se pudo disfrutar de las playas y del verano "sin masificación", una experiencia que define como "maravillosa". Su reflexión conecta con una sensación presente en varias respuestas: la idea de que la Ibiza del verano se ha vuelto cada vez más difícil de disfrutar para quienes buscan tranquilidad, facilidad de acceso o espacios menos saturados.