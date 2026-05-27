Paga 30 euros de taxi para una cita en Ibiza y él le propone volver en autobús: “Estás canceladísimo”

La creadora de contenido @vi0let4 ha compartido con sus seguidores una anécdota que muchos han identificado como una de esas primeras decepciones sentimentales que llegan cuando una persona está empezando una nueva etapa. En su caso, la historia ocurrió en Ibiza, después de conocer a un chico por Instagram.

Según relata la joven, todo comenzó hace unos días, cuando este chico la invitó a pasar la noche en su casa. Aunque él le explicó que no tenía coche, ella asegura que eso no fue un problema. “A mí no me importa que no tenga auto”, cuenta, dejando claro que para ella lo importante no era el vehículo, sino la actitud, la empatía y las ganas de hacer que la otra persona se sintiera cómoda.

La creadora decidió entonces ir en autobús hasta el lugar donde habían quedado. Sin embargo, el plan se torció desde el principio: el autobús nunca pasó. Ante la situación, terminó cogiendo un taxi que le costó 30 euros.

A pesar de ese primer contratiempo, la cita siguió adelante. Según explica, cenaron, estuvieron bien y pasaron un rato agradable. Pero la decepción llegó después, cuando él volvió a proponerle otro plan en su casa y le envió los horarios de los autobuses nocturnos para que pudiera llegar.

Ese gesto fue lo que hizo que la creadora se replanteara la situación. Para ella, después de haber vivido ya una mala experiencia intentando desplazarse sola de noche por la carretera, no tenía sentido repetir el mismo esfuerzo. “Realmente, ¿de nuevo me vas a someter a intentar tomar un bus en la noche, sola en la carretera?”, se pregunta en su relato.

La joven decidió entonces no ir. No quiso discutir, pero sí dejó clara su postura: no iba a volver a coger un autobús de noche ni a exponerse a una situación incómoda para acudir a un plan en el que sentía que la otra persona no estaba haciendo ningún esfuerzo.

Horas más tarde, él le respondió con un mensaje que terminó de confirmar su decepción: “Me hubieras dicho y te pagaba el taxi”. La respuesta de la creadora fue tajante: “Si te lo tengo que pedir, no lo quiero”.

La historia no terminó ahí. Según cuenta, él le propuso escribirle al día siguiente temprano para hacer otro plan. Sin embargo, acabó despertándose a las doce del mediodía y le mandó un mensaje como si nada hubiera pasado: “Me quedé dormido, ¿cómo estás, amor?”.

Fue entonces cuando @vi0let4 dio por cerrado el asunto. “Amor, estás canceladísimo”, bromea en el vídeo, en el que resume la experiencia como su primera gran desilusión amorosa en Ibiza.

Su relato ha conectado con muchos usuarios porque mezcla humor, frustración y una reflexión sobre las expectativas en las citas. Para la creadora, el problema no era que el chico no tuviera coche ni que no organizara un plan lujoso, sino la falta de iniciativa para cuidar los detalles y hacer que ella se sintiera segura y valorada.