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El mural de Okuda en Ibiza, vallado y con desconchones: limpieza y pintura exprés para la temporada

La intervención artística ha aparecido esta mañana cerrada para iniciar la restauración

El Ayuntamiento de Sant Antoni destaca que está en garantía

Todas las imágenes de la calle Santa Inés, en Sant Antoni, donde se ha restaurado la obra de Okuda.

Todas las imágenes de la calle Santa Inés, en Sant Antoni, donde se ha restaurado la obra de Okuda.

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Todas las imágenes de la calle Santa Inés, en Sant Antoni, donde se ha restaurado la obra de Okuda. / J.A. Riera

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Completamente cerrado con vallas metálicas. Así se encontraron este miércoles por la mañana el mural de Okuda en Sant Antoni quienes se acercaron para hacerse una foto con sus coloridas figuras geométricas, que se han convertido en un atractivo en pleno West End (el barrio de marcha nocturna del pueblo). Además, al mirar al suelo podían verse algunas cintas adhesivas marcando algunas de líneas de la intervención artística. Los indicios eran claros: olía a remozado antes de que empiece de lleno la temporada.

El Ayuntamiento confirmaba la suposición: se está restaurando y poniendo a punto para que el mural de Okuda San Miguel luzca perfecto este verano. De hecho, trabajadores del servicio municipal de limpieza de Sant Antoni apuraban durante la mañana para dejar limpia la zona vallada y que el equipo del artista pueda comenzar con la restauración de la obra que, en varias zonas, sufre desconchones. Los más visibles, en la pared, pero también en los dibujos del suelo. Sobre todo en los vértices de algunas de las figuras geométricas.

Cero euros por la restauración del suelo

Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni explican que esta restauración no costará nada a las arcas municipales ya que se encuentra en periodo "de garantía". Algo que, señalan desde el Consistorio, estaba incluido en el contrato. De hecho, recalcan que lo que se está haciendo en el mural se considera "mantenimiento". "El Ayuntamiento asume únicamente el coste correspondiente al mantenimiento del mural de la pared", añaden desde el Consistorio. Esto se debe, explican, a que esta parte de la obra que trepa por las paredes de la plaza del Kaos "fue un elemento adicional que se pidió al artista para integrar y ambientar el nuevo espacio".

Precisamente, esta zona de la pared es la que está más dañada. Se pueden ver desconchones importantes en algunos de los triángulos. También manchas e, incluso, algunos grafitis amateurs que ensucian la obra.

La degradación de 'Endless Raindows Walk' ('Paseo del arcoíris infinito'), que es como se llama la intervención en el suelo de la calle Santa Inés, fue ya motivo de debate en el pleno del pasado mes de marzo. En él, el portavoz del PSOE en el municipio, Antonio Lorenzo, denunció los desperfectos: “En la obra de Okuda se aprecian numerosos puntos con desprendimientos de pintura, tanto en el suelo como en los murales de las paredes, así como varios enganches sueltos en el sistema de sujeción de las lonas que cubren el mural”.

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En ese momento, el equipo de gobierno reconoció el deterioro de la pieza, algo que muchos ya se temían, a pesar del decálogo sobre el mantenimiento de la obra, la primera que Okuda San Miguel hacía en un suelo, que se repartió entre los comercios de la zona (limpiar con jabón neutro, poner protecciones a las patas de mesas y sillas...). Unas medidas que, a la vista del estado de la pintura un año más tarde de su creación, no han sido suficientes para mantener en forma y a pleno color el 'Arcoíris infinito'.

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