Moda ética, biotecnología y conservación: las claves del Ibiza Fashion Festival Limited 2026

Ibiza se prepara para acoger una nueva edición de Ibiza Fashion Festival Limited, la plataforma internacional de moda ética y sostenibilidad fundada en 2013 por la estilista londinense Karen Windle. La iniciativa consolidó su presencia en la isla como referente de lujo responsable gracias a un desfile anual pionero en Ibiza y a una experiencia de compra online centrada en marcas sostenibles.

Desde sus inicios, el festival impulsa un modelo comprometido con el medioambiente y el consumo consciente. Durante más de seis años, la organización mantuvo una política de cero plásticos de un solo uso y apostó únicamente por productos de belleza veganos, orgánicos y libres de crueldad animal en todas sus producciones.

El proyecto nació con el objetivo de reducir el impacto de los residuos derivados de la moda rápida en Ibiza. Para ello, promueve una mentalidad sostenible a través del conocimiento del ecosistema único de la isla y de la convivencia entre los productos de lujo ético y el entorno natural pitiuso.

Sin materiales de origen animal

Además, Ibiza Fashion Festival Limited desarrolla un proyecto piloto destinado a retirar la moda sobrante de los establecimientos comerciales de Ibiza para sustituirla por alternativas sostenibles. La organización invita a las empresas interesadas a solicitar más información por correo electrónico.

La plataforma también marcó varios hitos internacionales dentro de la industria de la moda ética. En 2025, el festival se convirtió en el primer desfile del mundo en adherirse al compromiso Feather Free de PETA y en el primero en asumir un compromiso global sin lana. La iniciativa mantiene una política clara: sin cuero, sin plumas, sin pieles y sin lana.

La próxima edición del evento tendrá lugar el 11 de junio de 2026 en Bibo Park, espacio dedicado a la innovación y la sostenibilidad. Por segundo año consecutivo, el festival reunirá moda, tecnología y conciencia ambiental en un entorno enfocado en soluciones de futuro.

Durante la jornada, el público conocerá varios proyectos de biotecnología desarrollados en el recinto, entre ellos el Piano Vegetal, los Bioo Paneles y los Bioo Sensores. Estas tecnologías exploran nuevas formas de interacción entre naturaleza y energía mediante sistemas sostenibles e innovadores.

La organización también destinará parte de esta iniciativa a la protección y conservación de la flora autóctona de las Pitiusas, con el propósito de reforzar el compromiso del evento con la sostenibilidad, la innovación y la preservación del entorno natural ibicenco.