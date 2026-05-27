La miel de Ibiza conquista Londres con siete oros y dos platas para los apicultores de la isla: "Es el trabajo de décadas"

La miel de Ibiza vuelve a situarse en el escaparate internacional tras la participación de la Associació d’Apicultors d’Eivissa en los Excellent Taste Awards de Londres 2026, uno de los certámenes sensoriales de referencia en el ámbito agroalimentario.

El jurado internacional ha reconocido a las mieles ibicencas con siete medallas de oro y dos de plata, un resultado que confirma el alto nivel de la producción apícola de la isla.

Nueve mieles ibicencas en competición

La asociación presentó al certamen nueve mieles el pasado mes de diciembre de 2025. En esta edición participaron 986 mieles procedentes de diferentes países, lo que refuerza la importancia del reconocimiento obtenido.

Las marcas que concurrieron en representación de Ibiza fueron Mel de Ca’n March, Mel de Ca’n Maiol, Mel de Cas Mestre, Mel de Sa Majora, Mel de Ca na Masahueta y Mel de Ca’n Marí.

Los premios obtenidos

Entre los galardones destacan las tres medallas de oro conseguidas por Mel de Ca’n Maiol, en las variedades de primavera, verano y otoño. También obtuvieron oro Mel de Ca’n March, en miel de primavera; Mel de Cas Mestre, en miel de verano; y Mel de Ca’n Marí, que logró dos oros en las variedades de primavera y otoño.

Por su parte, Mel de Sa Majora y Mel de Ca na Masahueta fueron reconocidas con sendas medallas de plata en miel de verano. Los Excellent Taste Awards aplican un sistema de evaluación basado en catas a ciegas, sin referencias a marcas ni productores. Las muestras se valoran según parámetros como la apariencia, el aroma, la complejidad olfativa, el equilibrio gustativo, la textura, la persistencia en boca y la armonía general.

El premio Oro distingue productos situados entre 90 y 94,9 puntos, mientras que la Plata reconoce aquellos que alcanzan entre 85 y 89,9 puntos. Desde la Associació d’Apicultors d’Eivissa destacan que estos reconocimientos son fruto del trabajo desarrollado durante décadas por los apicultores de la isla y de las condiciones naturales del territorio.

La miel ibicenca se caracteriza por la influencia del clima mediterráneo, la diversidad botánica y las floraciones de romero, tomillo, algarrobo, brezo y otras especies autóctonas, que aportan perfiles aromáticos propios.

Mel de Ca’n Marí refuerza su trayectoria internacional

Especialmente destacada es la trayectoria de Mel de Ca’n Marí, que suma ahora dos nuevos oros a los premios logrados en los últimos años. La marca obtuvo una medalla de oro en los London Honey Awards 2022, otra en los Paris Honey Awards 2023, dos oros y una plata en los Mediterranean Taste Awards 2024, y un oro y dos platas en los Excellent Taste Awards 2025.

La asociación considera que estos resultados suponen un reconocimiento colectivo al trabajo de los apicultores de Ibiza y a un producto que proyecta la biodiversidad y el patrimonio natural de la isla en el exterior.