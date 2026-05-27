Marga Prohens, tras la entrada de la UCO en Ferraz: "La legislatura se ha acabado"

Tras la entrada de agentes de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz este miércoles por la mañana, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sido tajante y ha afirmado que “la legislatura del Gobierno de España ha acabado”, por lo que ha exigido a Pedro Sánchez que convoque elecciones "hoy mismo".

Después de conocer que la UCO ha entrado en la sede del PSOE para entregar un requerimiento de información relacionado con la exmilitante socialista Leire Díez y el caso SEPI, en el que se investigan presuntas irregularidades en adjudicaciones de la empresa pública, Prohens ha exigido que se convoquen elecciones. “Tenemos un Gobierno que ya no gobierna desde hace muchos meses. ¿Se imaginan ustedes si hay algún ministro o el presidente del Gobierno que esté pensando en los problemas de los ciudadanos? ¿O está pensando hasta dónde llega la UCO? ¿O está pensando en la mujer, en el hermano, en los dos secretarios de organización dentro de la prisión? ¿Ahora con el líder espiritual del Partido Socialista, especialmente del PSIB? Por tanto, la legislatura ha acabado, que den la voz ya a los ciudadanos, que dejen de secuestrar la democracia y que convoquen elecciones hoy mismo”, ha planteado la presidenta.

Marga Prohens ha hecho estas declaraciones tras presentar una exposición en la Lonja de Palma, acompañada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez. “Después de haber descubierto una nueva vergüenza del expresidente Zapatero, hoy vemos cómo la UCO ha entrado en Ferraz y no solo en Ferraz, está yendo a sedes territoriales de las comunidades autónomas del Partido Socialista, investigando esta presunta trama de financiación ilegal del Partido Socialista”, ha añadido la presidenta de Baleares.

Ante esta situación, Prohens ha hablado de “la hipocresía del Partido Socialista”. "¿Se imaginan que esto hubiera pasado en el Partido Popular? ¿Ustedes creen que yo habría podido hacer esta rueda de prensa, acompañada del alcalde y del presidente del Consell de Mallorca?”, ha cuestionado. Sobre si el PP planteará una moción de censura, la presidenta del Govern ha contestado que "es el momento de que los partidos que fueron cómplices para que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa se pronuncien. Es el momento que PNV y Junts, que apoyaron una moción de censura presuntamente contra la corrupción del Partido Popular, ahora se pronuncien”.

También ha hablado sobre esta cuestión Antoni Costa, vicepresidente y portavoz del Govern: “Esto se resume en una frase: el sanchismo se desmorona a marchas forzadas, no hay otra alternativa que dar la palabra a los españoles y hacerlo de forma inmediata”. Costa ha calificado de “situación esperpéntica” lo sucedido en estos últimos días.