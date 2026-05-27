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Llama la atención: el tira y afloja entre el Ayuntamiento de Sant Josep y la propiedad por el aparcamiento de Cala d'Hort

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El tira y afloja entre la propiedad y el Ayuntamiento de Sant Josep por el aparcamiento de Cala d’Hort, que permanece cerrado con la temporada turística ya lanzada. La propiedad asegura que tiene una propuesta sobre la mesa, pero que habrá que negociarla para llegar a un acuerdo. Mientras, los negocios de la cala cruzan los dedos, porque prevén un caos.

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Que después de todos los anuncios y promesas que se han hecho, el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de Formentera, siga sin instalarse. El radar para la detección de pateras en el mar es una herramienta indispensable en un momento en que la ruta entre Argelia y la isla está más que consolidada y llegan embarcaciones con migrantes casi a diario.

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