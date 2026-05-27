Llama la atención: el tira y afloja entre el Ayuntamiento de Sant Josep y la propiedad por el aparcamiento de Cala d'Hort

El tira y afloja entre la propiedad y el Ayuntamiento de Sant Josep por el aparcamiento de Cala d’Hort, que permanece cerrado con la temporada turística ya lanzada. La propiedad asegura que tiene una propuesta sobre la mesa, pero que habrá que negociarla para llegar a un acuerdo. Mientras, los negocios de la cala cruzan los dedos, porque prevén un caos.

Llama la atención

Que después de todos los anuncios y promesas que se han hecho, el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de Formentera, siga sin instalarse. El radar para la detección de pateras en el mar es una herramienta indispensable en un momento en que la ruta entre Argelia y la isla está más que consolidada y llegan embarcaciones con migrantes casi a diario.

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Que el PSOE registra una proposición no de ley en el Parlament balear para reclamar la paralización de la ampliación del aeropuerto, cuando la cámara autonómica no tiene ningún poder sobre eso, aunque sea un paso más. Aena es una empresa pública de capital mixto y, por lo tanto, quien sí tiene poder de decisión es el Gobierno central, que está regido por el PSOE. Parece el camino más corto.