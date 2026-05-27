Llama la atención: el tira y afloja entre el Ayuntamiento de Sant Josep y la propiedad por el aparcamiento de Cala d'Hort
El tira y afloja entre la propiedad y el Ayuntamiento de Sant Josep por el aparcamiento de Cala d’Hort, que permanece cerrado con la temporada turística ya lanzada. La propiedad asegura que tiene una propuesta sobre la mesa, pero que habrá que negociarla para llegar a un acuerdo. Mientras, los negocios de la cala cruzan los dedos, porque prevén un caos.
Que después de todos los anuncios y promesas que se han hecho, el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de Formentera, siga sin instalarse. El radar para la detección de pateras en el mar es una herramienta indispensable en un momento en que la ruta entre Argelia y la isla está más que consolidada y llegan embarcaciones con migrantes casi a diario.
Que el PSOE registra una proposición no de ley en el Parlament balear para reclamar la paralización de la ampliación del aeropuerto, cuando la cámara autonómica no tiene ningún poder sobre eso, aunque sea un paso más. Aena es una empresa pública de capital mixto y, por lo tanto, quien sí tiene poder de decisión es el Gobierno central, que está regido por el PSOE. Parece el camino más corto.
- Esta calle de Ibiza contará con sombra todo el verano
- Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza
- Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
- Una menor y dos personas con discapacidad se quedan sin vivienda tras un desahucio fratricida en Ibiza
- Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
- ¡Socorro! ¿Hay algún médico?': sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque
- La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
- Los planes de boda en Ibiza de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango