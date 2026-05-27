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Más limpieza y jardinería en Sant Antoni para el verano: ocho trabajadores y dos hidrolimpiadoras para reforzar la higiene de sus calles

La inversión permitirá adecuar los servicios a la nueva realidad urbana, manteniendo los espacios públicos en buenas condiciones para vecinos y visitantes

Limpieza de calles en Sant Antoni.

Limpieza de calles en Sant Antoni. / A.S.A.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni reforzará el servicio municipal de limpieza viaria y mantenimiento de jardinería en el entorno del bulevar Vara de Rey y la calle Santa Agnès. La medida permitirá adaptar estos servicios a la nueva configuración peatonal y al aumento del uso ciudadano y turístico de la zona.

La ampliación del contrato municipal supondrá una inversión de 501.376 euros e incluirá la incorporación de ocho trabajadores y dos máquinas hidrolimpiadoras.

La actuación responde a la transformación urbana ejecutada en ambos espacios, que ahora cuentan con prioridad peatonal, nuevas zonas ajardinadas y pavimentos específicos que requieren tratamientos de limpieza y mantenimiento más especializados.

Limpieza de un parque infantil en Sant Antoni.

Limpieza de un parque infantil en Sant Antoni. / A.S.A.

Refuerzo de personal y maquinaria

La modificación del contrato llegará al pleno ordinario de mayo y contempla tres líneas de actuación. En el área de limpieza viaria, el Ayuntamiento incorporará dos máquinas hidrolimpiadoras y tres peones, dos en turno de día y uno en turno de noche. Esta mejora contará con un presupuesto anual de 299.096 euros.

Además, el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria en la zona centro sumará dos peones durante la temporada baja y tres peones durante la temporada media y alta. El coste anual estimado alcanzará los 121.188 euros. Por otro lado, el área de limpieza y mantenimiento de espacios verdes incorporará un jardinero y un peón adicionales, con una inversión anual de 81.091 euros.

Entre las principales mejoras previstas destacan el refuerzo del personal destinado a limpieza manual y jardinería, así como la incorporación de maquinaria específica para la limpieza con agua a presión y el mantenimiento de superficies sensibles.

Desde la concejalía de Medio Ambiente, Playas, Limpieza y Bienestar Animal han trasladado la necesidad de reforzar los medios humanos y materiales en estas zonas para garantizar unos estándares óptimos de limpieza, conservación y mantenimiento, especialmente en puntos con gran afluencia peatonal y turística.

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El Ayuntamiento subraya que la nueva realidad urbana tras las obras de embellecimiento y peatonalización exige adaptar los servicios municipales para mantener los espacios públicos en buenas condiciones para vecinos, comerciantes y visitantes.

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