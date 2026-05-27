Una joven con trabajo en Ibiza muestra cuánto le toca pagar a Hacienda: “Nadie te explica esto cuando emigras”

La creadora de contenido @emilianaxel ha compartido en redes sociales un vídeo que ha generado debate entre muchos trabajadores migrantes en España. En la grabación, la joven explica que, después de un año trabajando jornadas de más de 12 horas, compartiendo habitación y ahorrando para viajar y ayudar a su familia, la declaración de la Renta le ha salido a pagar.

Según relata, el resultado le supone alrededor de 1.800 euros, una cantidad que le ha dolido especialmente por el esfuerzo acumulado durante el año. “Para que vean que todos mis trabajos son legales y que los extranjeros y los inmigrantes también pagan nuestros impuestos como todos”, afirma en el vídeo.

La escena conecta con una preocupación habitual durante la campaña de la Renta: por qué a una persona trabajadora, que ya ha pagado impuestos en su nómina, puede salirle la declaración a pagar.

“No tengo problema en pagar a Hacienda, el problema sería no pagar nada”

Uno de los mensajes que más ha llamado la atención del vídeo es la forma en la que la creadora afronta el resultado. @emilianaxel asegura que no tiene problema en pagar impuestos, porque eso también significa que ha trabajado y ha generado ingresos. “El problema sería no tener que pagar nada, porque eso significaría que no viniera nada”, resume.

Aun así, reconoce que el golpe económico es importante. Su caso ha abierto una conversación sobre algo que muchas personas descubren tarde: la declaración de la Renta no es un impuesto nuevo, sino una regularización de lo que ya se ha ido adelantando durante el año.

La propia Agencia Tributaria explica que las retenciones son cantidades que el pagador detrae de una renta e ingresa en el Tesoro Público como anticipo de la cuota del impuesto que tendrá que pagar quien recibe esos ingresos.

Por qué puede salir la Renta a pagar aunque hayas trabajado todo el año

El resultado de la declaración depende de muchos factores: ingresos totales, retenciones aplicadas, número de pagadores, situación personal y familiar, deducciones y comunidad autónoma de residencia, entre otros.

Uno de los casos más frecuentes es el de quienes han tenido varios empleos o varios pagadores durante el año. Cada empresa calcula la retención en función de lo que paga, pero puede no tener una imagen completa de los ingresos totales del trabajador. Por eso, cuando llega la declaración, Hacienda ajusta la diferencia.

También puede ocurrir si durante el año se ha aplicado una retención baja en la nómina. En ese caso, el trabajador ha cobrado más mes a mes, pero puede encontrarse con un pago mayor al presentar la declaración.

Para la Renta 2025, la Agencia Tributaria recuerda que el umbral general de obligación de declarar por rendimientos del trabajo es de 22.000 euros anuales si proceden de un solo pagador, y de 15.876 euros en determinados casos con varios pagadores, cuando lo percibido del segundo y restantes supera los 1.500 euros.

Migrar y pagar impuestos en España: lo que muchos descubren tarde

El vídeo también pone sobre la mesa otra cuestión: la falta de información fiscal al llegar a un nuevo país. “Nadie te explica estas cosas cuando emigras: impuestos, retenciones y cómo evitar estos golpes”, lamenta la creadora.

En España, la clave no es solo la nacionalidad, sino la residencia fiscal. La Agencia Tributaria considera residente habitual en territorio español, entre otros supuestos, a quien permanezca más de 183 días durante el año natural en España.

Eso significa que muchas personas extranjeras que viven y trabajan en España tributan como cualquier otro residente fiscal por el IRPF, siempre según sus ingresos y circunstancias personales.

Qué hacer para evitar un susto con Hacienda

Para evitar que la declaración salga a pagar una cantidad inesperada, hay varias recomendaciones básicas:

La primera es revisar las nóminas durante el año y comprobar qué porcentaje de IRPF se está reteniendo. Si la retención parece muy baja, conviene pedir orientación a la empresa o a un asesor.

También es importante comunicar correctamente la situación personal y familiar al pagador mediante el modelo 145, que sirve para informar a la empresa de los datos necesarios para calcular la retención. La Agencia Tributaria indica que este modelo se presenta ante el pagador, no ante la Administración.

En caso de tener varios trabajos, contratos temporales o cambios de empresa, puede ser recomendable solicitar una retención más ajustada para no acumular una deuda al final de la campaña. Y si se tienen ingresos variables, lo más prudente es reservar una parte cada mes por si la declaración sale a pagar.

La campaña de la Renta 2025 se presenta por Internet entre el 8 de abril y el 30 de junio de 2026. La atención telefónica está disponible desde el 6 de mayo y la presencial desde el 1 de junio, siempre con cita previa.