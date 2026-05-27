Andrés Vernazza, 'coach', en Ibiza: "Hay una epidemia de narcisismo"

Andrés Vernazza (1986) aterriza en Ibiza con 'Peligro Narcisistas', un espectáculo híbrido entre teatro y psicología en el que interpreta a un narcisista para mostrar, junto al público, las siete etapas del vínculo traumático: desde el bombardeo de amor (love bombing) hasta el control emocional. Tras su primera gira española en 2025, en la que agotó entradas en todas las ciudades, el comunicador uruguayo vuelve con una nueva propuesta que combina reflexión, humor, incomodidad y sanación. La cita será el viernes 29 de mayo, en el Club Diario de Ibiza, con apertura de puertas a las 20 horas e inicio del espectáculo a las 21 horas. Nacido en Uruguay y con residencia entre Estados Unidos, Uruguay y Argentina, Vernazza se define como alguien que vive “por todos lados”. Ahora suma Ibiza a una gira que también pasa por ciudades como Barcelona, Málaga, Palma, Madrid, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Las entradas están disponibles desde 28 euros y pueden adquirirse a través de la plataforma Fever (28 euros).

¿Cómo nace 'Peligro Narcisistas'?

El show nace de mi gira anterior, 'Aprende a amarte y aprenderás a amar'. En aquella gira había una parte de preguntas y respuestas, testimonios y confesiones del público. Nos dimos cuenta de que, si había tres testimonios, dos mencionaban la palabra “narcisista”. Era un término que aparecía todo el tiempo. Entonces con la producción dijimos: "el próximo show tiene que ser sobre narcisistas". Y así nació 'Peligro Narcisistas'.

¿Qué se va a encontrar el público en el escenario?

Es un show en el que interpreto a un narcisista sobre el escenario e interactúo con ocho mujeres del público para mostrar las siete etapas del vínculo traumático. Muestro cómo te enganchan, cómo te van llevando de una etapa a otra y cómo funcionan las manipulaciones. Después también hay una instancia de sanación. Es una puesta en escena distinta: hay interpretación, participación del público y también herramientas para entender algo que está ocurriendo mucho en los vínculos.

¿Es un espectáculo solo para personas que han vivido relaciones tóxicas?

No necesariamente. Las personas que hayan pasado por ese tipo de vínculos se van a identificar mucho, pero también puede ir cualquiera que quiera aprender, entender mejor estos temas y divertirse. Al final del día es un show con muchas subidas y bajadas. El público va a pasar por distintas emociones: risa, incomodidad, identificación y catarsis.

Es la primera vez que viene a Ibiza. ¿Qué le provoca esta visita?

Estoy tremendamente entusiasmado. Ibiza es un destino internacional, de esos lugares que uno siente que tiene que conocer. Nunca había tenido la oportunidad de ir y ahora se dio. Me la imagino como una isla paradisíaca.

Ibiza también está asociada a la imagen, el deseo, la noche y cierta exposición social. ¿Encaja ahí hablar de narcisismo?

Hoy vivimos en un narcisismo cultural. Muchas veces se mezcla el egoísmo o el narcisismo con la autoestima y el amor propio. Hay personas que dicen “yo estoy poniendo límites”, pero en realidad están teniendo comportamientos egoístas. Se le cambia el nombre a ciertas conductas para justificar malos hábitos. La idea del show es traer claridad y ayudar a que las personas puedan defenderse mejor y entender conceptos que han tenido mucho auge en los últimos años.

Si tuviera que desmontar un mito sobre el narcisista, ¿cuál sería?

Que el narcisista no cambia, solo cambia la estrategia.

En el espectáculo también habla de responsabilidad personal. ¿Qué papel juega uno mismo al salir de un vínculo tóxico?

A veces uno es quien está trayendo ciertas situaciones tóxicas a su vida y tiene que tomar responsabilidad para cortar esos patrones. Hay que trabajar el autoconcepto, la autoestima y el amor propio. Puede haber un mundo diciéndome algo que no es cierto de mí, pero eso no me define. Uno tiene que preservar su hogar interno, su autoestima y su respeto propio.

¿Qué medidas se pueden tomar para poner límites?

Yo hablo del Código Vernazza, que son diez leyes para preservar la soberanía, la autonomía, la identidad individual y la autoestima. Una de ellas es la ley de las líneas rojas: definir los innegociables antes de entrar en una relación. Si esa línea se cruza, a veces no hay que hablarlo ni negociarlo, sino tomar distancia y hacer que se respete. Si uno mueve siempre esa línea, el límite deja de existir.

¿Qué no deberíamos confundir nunca con amor?

La dependencia. Es lo más común y lo más dañino. La dependencia te hace aferrarte a personas a las que no deberías aferrarte. También se confunden con amor la costumbre o la idealización, pero la dependencia emocional es especialmente peligrosa porque te lleva a justificar lo injustificable. Como crees que es “el amor de tu vida”, sigues luchando y quedándote en un lugar donde no deberías estar.

¿Qué ocurre cuando alguien quiere salir de una relación, pero siente que no puede por cuestiones sociales o económicas?

Hay que separar los problemas. Si no puede por cuestiones sociales, muchas veces es miedo al qué dirán. Si no puede por cuestiones económicas, hablamos de dependencia económica. Esta última se trabaja generando autonomía, aunque no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Cualquier dependencia dificulta tomar distancia. Pero, al final, quien vive la relación es uno. Nadie de fuera vive ese matrimonio o ese vínculo insatisfecho por ti.

¿Estamos ante una epidemia de narcisismo o simplemente estamos poniendo nombre a heridas antiguas?

Epidemia. Hay un narcisismo cultural. En redes sociales se propicia mucho la victimización constante, tanto del hombre como de la mujer, y también una cultura superficial. Se mezcla el egoísmo con la autoestima y el amor propio. Ese mensaje de “yo primero” repetido constantemente termina alimentando una cultura del yo que deriva en tendencias narcisistas.

¿Qué mensaje le daría a quien esté pensando en ir al show?

Si pasaste por una relación tóxica, si quieres evitar una relación tóxica, si no quieres volver a caer en una o si quieres entender la toxicidad que estamos viviendo hoy en día, ven al show. La idea es que salgas con claridad y con una visión más empoderada. Hay una etapa de sanación muy profunda hacia el final. Muchas personas me han dicho entre lágrimas que nunca se habían sentido así y que el evento les ayudó a sanar.