Ibiza, en el top 5 de los sitios más deseados para pasar las vacaciones en España

Ibiza vuelve a situarse entre los destinos más deseados por los viajeros españoles para este verano. Según el informe 'Travel Check-In: Mejores ofertas para el verano 2026' elaborado por la compañía Kayak, la isla ocupa el quinto puesto entre los destinos nacionales más buscados, con un precio medio de los vuelos de ida y vuelta de 94 euros.

El estudio revela que los españoles viajarán más este verano que en 2025, especialmente durante junio y julio, meses en los que las búsquedas de vuelos han aumentado un 8%. En este contexto, Baleares mantiene su atractivo turístico y coloca dos destinos entre los más demandados del país: Ibiza y Palma de Mallorca.

Sol y playa, el principal reclamo

Las islas siguen liderando las preferencias de quienes buscan vacaciones dentro de España. De hecho, siete de los diez destinos nacionales más buscados son insulares, lo que confirma la fortaleza del turismo de sol y playa en el mercado nacional.

El informe también destaca que, pese a la percepción de encarecimiento de los viajes, todavía existen oportunidades para encontrar vuelos competitivos si se reserva con antelación. Según Kayak, más del 40% de los destinos internacionales más buscados pueden encontrarse por menos de 250 euros ida y vuelta.

En el ranking nacional, Santa Cruz de Tenerife lidera las búsquedas, seguida de Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. Ibiza se mantiene entre los destinos más atractivos gracias a su combinación de oferta turística, ocio y conectividad aérea.

A nivel internacional, Tokio se posiciona como el destino más buscado por los viajeros españoles, mientras que Pekín protagoniza el mayor crecimiento en búsquedas respecto al año pasado.