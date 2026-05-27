Ibiza refuerza Protección Civil con una nueva furgoneta híbrida de cero emisiones

El Ayuntamiento de Ibiza ha incorporado un nuevo vehículo para la agrupación de voluntarios de Protección Civil gracias al convenio de colaboración con el Consell de Ibiza. La subvención del Consell asciende a 42.000 euros y ha permitido adquirir una furgoneta Ford Transit Custom híbrida enchufable, de 9 plazas y 0 emisiones, con un coste total de 46.197 euros.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Protección Civil, Catiana Fuster, y el conseller insular de Presidencia, Salvador Losa, han presentado este miércoles el nuevo vehículo en el aparcamiento situado frente a las piscinas municipales. El responsable de la agrupación de Ibiza, Manolo López, ha recordado que Protección Civil no incorporaba un vehículo nuevo desde el año 2012.

Una mejora clave para los servicios de emergencia

La nueva furgoneta cubre una necesidad operativa prioritaria de la agrupación. El vehículo mejora la movilidad de los voluntarios dentro del casco urbano y facilita el estacionamiento, sin renunciar a la capacidad para trasladar hasta nueve efectivos a los distintos servicios y eventos.

Fuster ha destacado que "esta incorporación permite continuar modernizando y reforzando los recursos materiales de Protección Civil para ofrecer una respuesta más eficiente, sostenible y segura ante cualquier servicio o emergencia".

Por su parte, Losa ha explicado que el vehículo forma parte del Plan de Cooperación Municipal del Consell, dotado con una inversión anual de 250.000 euros destinada a mejorar equipamientos municipales y atender las necesidades de los ayuntamientos.

"En este caso, este nuevo vehículo reforzará las tareas de Protección Civil, especialmente en actuaciones de emergencia, apoyo logístico y trabajos de vigilancia. Este plan también permite a los ayuntamientos invertir en servicios sociales, deportes o mejoras municipales, y demuestra el compromiso del Consell Insular con el municipalismo y la cooperación entre administraciones", ha afirmado Losa.

La agrupación de voluntarios de Protección Civil participa habitualmente en dispositivos preventivos de carácter cultural, festivo y deportivo, así como en situaciones de emergencia y apoyo social. En los últimos años, el servicio ha incrementado su actividad a raíz del aumento de eventos públicos y de las necesidades de asistencia a la ciudadanía.

Fuster también ha subrayado la importancia de la colaboración institucional con el Consell de Ibiza para continuar mejorando la capacidad operativa de los voluntarios, "que realizan una labor imprescindible para la seguridad y el apoyo a la ciudadanía".