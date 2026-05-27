Caminos rurales del norte de Ibiza estrenan asfaltado

El Ayuntamiento de Sant Joan ha finalizado los trabajos de reasfaltado de varios caminos de la red rural municipal que presentaban un estado de deterioro debido al uso continuado, la falta de mantenimiento y la exposición a los agentes meteorológicos.

La actuación se ha llevado a cabo en el Camí des Porrals y en el Camí de Ca na Lluca, en la zona de Safragell, con una longitud total aproximada de 3.190 metros lineales. El Camí des Porrals se sitúa en la zona de es Porrals, con acceso desde la carretera EI-300, mientras que el Camí de Ca na Lluca conecta desde la misma vía hasta la carretera que une Sant Llorenç con Santa Gertrudis.

Según ha informado el Consistorio, estas vías soportaban intensidades de tráfico superiores a aquellas para las que fueron concebidas, lo que había acelerado el desgaste de la capa de rodadura y provocado la aparición de baches y desperfectos que afectaban a la seguridad vial y al confort de la circulación.

Calle reasfaltada en el Municipio de Sant Joan. / Ayuntamiento de Sant Joan

El contrato fue adjudicado a la empresa Aglomerados Ibiza, S.A. por un importe de 162.809,92 euros, al que se suma el 21% de IVA, correspondiente a 34.190,08 euros, hasta alcanzar un precio total de adjudicación de 197.000 euros.

Limpieza de cunetas y residuos

Los trabajos han incluido la limpieza y desbroce de márgenes, cunetas y bordes de calzada, la retirada de restos vegetales y residuos, así como la preparación del firme existente mediante barrido y limpieza mecánica. Posteriormente se ha ejecutado el bacheo superficial con mezcla bituminosa en caliente, la aplicación de riego de adherencia y el extendido y compactación de una nueva capa de rodadura de cinco centímetros de espesor.

La actuación también ha contemplado el asfaltado de entradas a caminos vecinales, accesos a viviendas y aparcamientos hasta un desarrollo de tres metros, además de la gestión de residuos generados durante las obras y la aplicación de medidas de seguridad y salud, como señalización, vallado y control de accesos.

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, ha destacado que “estas actuaciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento con la mejora progresiva de la red viaria municipal, especialmente en los caminos rurales, que son fundamentales para la movilidad diaria de los vecinos y vecinas del municipio”.

Desde el Ayuntamiento resaltan que este tipo de intervenciones permiten mejorar la seguridad, la accesibilidad y el estado general de los caminos rurales, además de contribuir a una mejor conservación de las infraestructuras municipales y de la conectividad entre diferentes zonas del municipio.