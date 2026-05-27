Más de 700.000 euros para lagartijas, posidonia y árboles: el balance ambiental de IbizaPreservation

IbizaPreservation destinó durante 2025 un total de 701.000 euros a programas y proyectos ambientales en Ibiza y Formentera, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior. La cifra forma parte de un presupuesto global de 853.000 euros, del que el 82% se dirigió directamente a acciones de protección ambiental.

La fundación presentó este miércoles su Memoria Anual de 2025 en un acto celebrado en el Sky Bar de Ocean Drive Ibiza, donde repasó las principales líneas de trabajo desarrolladas durante el último ejercicio y las nuevas iniciativas impulsadas en las Pitiusas.

Durante el pasado año, la entidad gestionó 20 proyectos repartidos en cinco áreas estratégicas: Ibiza y Formentera Producen, Economía Circular, Protección Marina, Biodiversidad Terrestre y el Observatorio de Sostenibilidad.

Nuevos proyectos sostenibles

Entre las nuevas actuaciones puestas en marcha en 2025 destacan el Foro Sembra Futur, una jornada educativa dirigida a acercar el sector primario a los jóvenes y fomentar el relevo generacional en el campo pitiuso; el proyecto ‘Tejiendo Futuro: una Alianza para la Preservación de Baleares’, apoyado por la banda Depeche Mode y desarrollado junto a Mallorca Preservation y Menorca Preservation para investigar la contaminación marina por plásticos; y el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul, creada con la Universitat Jaume I para abordar los delitos ambientales marinos desde la investigación, la educación y el ámbito jurídico.

Rueda de prensa de IbizaPreservation. / Cintia Sarria

La entidad también desarrolló un toolkit digital y trilingüe para reforzar la protección de la lagartija pitiusa, con recursos prácticos dirigidos a la ciudadanía.

IbizaPreservation amplió además algunos de sus proyectos más emblemáticos. Es el caso de ‘Eivissa i Formentera Sembren Futur’, que alcanzó la plantación de 1.350 árboles frutales en 25 fincas agrícolas de ambas islas. También reforzó el programa ‘Activistas Gastronómicos’, centrado en la reducción del desperdicio alimentario mediante talleres comunitarios y formaciones dirigidas a chefs profesionales.

La lagartija pitiusa y su máxima protección

En materia de biodiversidad, el dispositivo de trampeo para proteger la lagartija pitiusa pasó de 280 trampas instaladas y 499 serpientes capturadas en 2024 a 350 trampas activas y 584 ejemplares invasores retirados en 2025.

La fundación dio continuidad asimismo al trabajo del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza, cuyo informe de 2024 advertía de la creciente presión sobre los recursos hídricos, el aumento de la demanda energética y el escaso peso de las energías renovables en la isla.

En paralelo, IbizaPreservation continuó apoyando el estudio anual del GEN-GOB sobre el estado de las praderas de posidonia oceánica en Talamanca y Cala Vedella, cuyos resultados siguen mostrando una degradación significativa en varias zonas, con puntos en los que más del 50% de la pradera se encuentra muerta debido principalmente al fondeo de embarcaciones, los vertidos y las altas temperaturas del agua.

Tiburones, rayas, mantas y cazón también en la lista

La entidad también mantuvo la investigación sobre tiburones y rayas mediante técnicas de ADN ambiental, desarrollada junto al GEN-GOB y la Universidad de Oviedo. Los primeros resultados permitieron identificar ocho especies de elasmobranquios en aguas de Ibiza y Formentera, entre ellas la manta y el cazón.

Durante la presentación, la vicepresidenta y cofundadora de IbizaPreservation, Serena Cook, destacó la evolución de la entidad desde su creación en 2008. “Comenzamos con una idea muy sencilla: queríamos que quienes amamos Ibiza y Formentera tuviéramos una vía concreta para devolver algo al territorio. Hoy vemos una fundación más madura, más técnica, más conectada con el territorio y con mayor capacidad de acción”, afirmó.

Por su parte, la responsable de recaudación de fondos, Sally Riera, agradeció el apoyo de las personas, entidades y empresas que colaboraron con la fundación durante 2025. La entidad recaudó 772.000 euros a través de distintas vías de financiación, entre ellas eventos benéficos, donaciones individuales, colaboraciones empresariales, la iniciativa ‘Checkout Giving’, instituciones públicas y fundaciones privadas.

Aunque la recaudación fue un 8% inferior a la de 2024, la organización explicó que optó por invertir parte de los fondos acumulados en reservas para garantizar la continuidad de proyectos estratégicos y consolidar nuevas líneas de trabajo.

La directora ejecutiva de la fundación, Inma Saranova, destacó que Ibiza y Formentera “están sometidas a una presión enorme”, aunque también cuentan con “una comunidad cada vez más consciente y activa”. En este sentido, defendió que el papel de IbizaPreservation es “canalizar esa energía hacia proyectos solventes, medibles y útiles” y señaló que la memoria anual supone “un ejercicio de transparencia” para explicar cómo se han invertido los recursos y por qué es necesario seguir impulsando este trabajo.