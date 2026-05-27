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Preparando la pista de baile: Rememberland invita a los usuarios de Aemif al vip de Amnesia

Dj Petit y Dj Vázquez visitaron la sede de la asociación para entregar un cheque de 1.200 euros recaudados en un evento solidario

Usuarios de Aemif junto a Rememberland en la entrega del cheque solidario.

Usuarios de Aemif junto a Rememberland en la entrega del cheque solidario. / La Movida

Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Petit y Vázquez, impulsores de La Movida y de Rememberland, la fiesta anteriormente conocida como Children of the 80s, visitaron este martes la sede de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif) para hacer entrega de los 1.200 euros recaudados durante una de sus fiestas solidarias. La visita fue un encuentro marcado por la emoción, el cariño y el reconocimiento a la labor que realiza la asociación.

Durante la visita, además de la entrega del donativo, los miembros de Rememberland llevaron camisetas y lanyards para los pacientes y aprovecharon la ocasión para invitarles personalmente a la próxima fiesta que se celebrará en Amnesia.

Usuarios de Aemif junto al grupo Rememberland en la entrega del cheque solidario.

Usuarios de Aemif junto al grupo Rememberland en la entrega del cheque solidario. / La Movida

Desde la organización destacaron las “espectaculares instalaciones” de (Aemif) y el “maravilloso trabajo” que realiza todo su personal, agradeciendo la oportunidad de conocer de cerca el día a día de la entidad y compartir un rato con sus usuarios.

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“El ambiente fue increíble. Lo pasamos muy bien hablando, bromeando y compartiendo momentos con todos ellos. Son auténticos luchadores y siempre es un placer reencontrarnos”, señalaron desde Rememberland. La organización quiso además enviar “un abrazo muy fuerte” a todos los pacientes y mostró su ilusión por volver a verles muy pronto “bailando junto a todo el equipo, como cada año”.

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