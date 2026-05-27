Preparando la pista de baile: Rememberland invita a los usuarios de Aemif al vip de Amnesia

Petit y Vázquez, impulsores de La Movida y de Rememberland, la fiesta anteriormente conocida como Children of the 80s, visitaron este martes la sede de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif) para hacer entrega de los 1.200 euros recaudados durante una de sus fiestas solidarias. La visita fue un encuentro marcado por la emoción, el cariño y el reconocimiento a la labor que realiza la asociación.

Durante la visita, además de la entrega del donativo, los miembros de Rememberland llevaron camisetas y lanyards para los pacientes y aprovecharon la ocasión para invitarles personalmente a la próxima fiesta que se celebrará en Amnesia.

Usuarios de Aemif junto al grupo Rememberland en la entrega del cheque solidario. / La Movida

Desde la organización destacaron las “espectaculares instalaciones” de (Aemif) y el “maravilloso trabajo” que realiza todo su personal, agradeciendo la oportunidad de conocer de cerca el día a día de la entidad y compartir un rato con sus usuarios.

“El ambiente fue increíble. Lo pasamos muy bien hablando, bromeando y compartiendo momentos con todos ellos. Son auténticos luchadores y siempre es un placer reencontrarnos”, señalaron desde Rememberland. La organización quiso además enviar “un abrazo muy fuerte” a todos los pacientes y mostró su ilusión por volver a verles muy pronto “bailando junto a todo el equipo, como cada año”.