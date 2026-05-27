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Danza

Un viaje musical coral a la tele de los 70 y 80 en Ibiza

El Cor de Santa Eulària homenajea a las canciones y melodías que marcaron a varias generaciones durante las décadas de los 70 y 80

Cor de Santa Eulària en una de sus presentaciones.

Cor de Santa Eulària en una de sus presentaciones. / Jordi Marti

Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El Cor de Santa Eulària estrenará este domingo, 31 de mayo, el espectáculo 'Cuando la tele cantaba', una propuesta escénica que rinde homenaje a las melodías y canciones televisivas que marcaron a varias generaciones durante las décadas de los años 70 y 80.

La función tendrá lugar a las 19.30 horas en el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulària, y contará con la participación del ballet de Lorena Riera y la presentación de na Margalida, personaje interpretado por Neus Torres.

El Cor de Santa Eulària en una de sus presentaciones.

El Cor de Santa Eulària en una de sus presentaciones. / Jordi Marti

La nostalgia del pasado

El repertorio incluirá canciones de 'Los Payasos de la Tele', temas procedentes de anuncios publicitarios, canciones populares e infantiles y conocidos éxitos de guateque. Todas las composiciones han sido arregladas especialmente para el Coro de Santa Eulària por el músico ibicenco Pablo García-Ortiz.

La formación actuará acompañada por María José Perete al piano, Laura Boned al violín, Maribel Roig al violonchelo, Quico Martínez al bajo y Marilina Yern a la batería. La dirección musical correrá a cargo de Jordi Martí, mientras que las coreografías serán interpretadas por la Escuela de Danza de Lorena Riera.

Con esta nueva producción, el Cor de Santa Eulària continúa ampliando su trayectoria de grandes montajes escénicos, entre los que destacan 'Aquellos maravillosos años', 'Mary Poppins', 'Jesucristo Superstar', 'El Dúo Dinámico' y 'Musical Disney', espectáculos que en anteriores representaciones lograron completar el aforo.

Noticias relacionadas y más

Las entradas para 'Cuando la tele cantaba' ya pueden adquirirse en los puntos de venta habituales. El espectáculo cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Eulària.

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