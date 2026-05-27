Más árboles, sombra y zonas infantiles: así será la nueva plaza de sa Colomina

El Ayuntamiento de Ibiza presentará este viernes, 29 de mayo, el anteproyecto de reforma integral de la plaza de sa Colomina. La iniciativa se dará a conocer a los vecinos en una carpa informativa instalada en el propio parque, que estará abierta de 11 a 13 horas y de 18.30 a 20.30 horas.

En la carpa estarán la primera teniente de alcalde y concejala del barrio, Gema Marí; la tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández, y el concejal de Jardines, Manuel Jiménez, que explicarán a la ciudadanía las principales propuestas de mejora y recogerán aportaciones vecinales.

El objetivo del proyecto es convertir este espacio en un nuevo jardín urbano de barrio, más amable, accesible y con más zonas de sombra y vegetación. La reforma plantea una renovación integral de la plaza, con mejoras en los pavimentos, los recorridos interiores y la distribución de los usos, además de nuevos espacios de convivencia para niños, jóvenes, familias y comercios del entorno.

26 nuevos árboles

Uno de los ejes principales del anteproyecto es la renaturalización de sa Colomina. Está prevista la plantación de 26 nuevos árboles, de manera que la plaza contará con más de 70 ejemplares. Además, se eliminarán las zonas de césped de alto consumo hídrico y se apostará por vegetación autóctona o adaptada al clima mediterráneo, con especies de bajo consumo de agua que favorezcan la biodiversidad urbana y ayuden a reducir el efecto de isla de calor.

La futura plaza incorporará también sistemas de drenaje sostenible y riego por goteo para mejorar la eficiencia hídrica y la gestión del agua de lluvia. Entre las actuaciones previstas figuran una zona infantil accesible y protegida, espacios deportivos con elementos de calistenia, zonas de descanso con gradas y sombra, aparcamientos para bicicletas y áreas abiertas para favorecer el encuentro y la convivencia. También se estudia habilitar una zona específica para mascotas.

La zona norte de la plaza se concibe como una especie de "bosque urbano" vinculado a los bajos comerciales y a los espacios de restauración, con el objetivo de reforzar la vida de barrio y dinamizar el comercio de proximidad de forma compatible con el descanso vecinal.

La reforma incluirá elementos vinculados al paisaje y a la identidad ibicenca, como muros de piedra seca, vegetación mediterránea y materiales naturales y duraderos. El concejal de Jardines, Manuel Jiménez, ha destacado que la actuación forma parte del modelo de transformación urbana impulsado en la ciudad para crear espacios públicos "más cómodos, accesibles, sostenibles y pensados para la vida cotidiana de los vecinos". "Sa Colomina pasará de ser un espacio de paso a convertirse en un jardín de barrio y un lugar donde hacer vida", ha concluido.