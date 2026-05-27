Medio Ambiente
¿Qué fue antes, el huevo o el tiburón? La biblioteca de Ibiza invita a descubrirlo
Una actividad para todos los públicos descubrirá los secretos de tiburones y rayas y su importancia para los ecosistemas marinos
La biblioteca pública insular de Ibiza, situada en el edificio polivalente de Cas Serres, acogerá este sábado 30 de mayo (11 horas) el taller ‘Què va ser abans, l’ou o el tauró?’, una actividad organizada y desarrollada por el GEN-GOB Ibiza con la colaboración del Consell.
La propuesta, dirigida a todos los públicos, se centrará en especies clave para el equilibrio de los ecosistemas marinos, como los tiburones y las rayas. Durante la sesión, los participantes descubrirán qué son los huevos de tiburón, dónde pueden encontrarse y por qué resultan importantes para la ciencia y la conservación de estas especies.
Observación de huevos reales
El taller incluirá la observación de huevos reales, así como pautas para aprender a identificarlos en caso de hallarlos en el entorno natural. Además, se explicará cómo la ciudadanía puede contribuir a la protección de estas especies actuando como científicos y científicas ciudadanas. Para participar en la actividad es necesario inscribirse previamente a través del enlace disponible en la web de la biblioteca.
Con este taller, la biblioteca de Cas Serres inicia una nueva etapa de colaboración con la entidad ecologista, con el objetivo de dar visibilidad a su colección sobre naturaleza y medio ambiente, así como al fondo bibliográfico del Centro de Documentación Ambiental que custodia. La iniciativa busca también difundir los valores ambientales del entorno marítimo y terrestre de Ibiza y fomentar su respeto y cuidado.
En esta misma línea, próximamente se dará a conocer la información sobre un nuevo Club de Lectura Verde, que aspira a convertirse en un punto de encuentro para las personas amantes de la naturaleza y la lectura.
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