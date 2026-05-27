Ibiza busca a Berta: desaparece una de las figuras más conocidas de la carretera de Sant Joan

"Muchos conductores la saludaban al pasar, otros frenaban para hacerse una foto". Quien lleva años pasando por esta carretera de Ibiza seguramente la reconoce al instante. Por eso, la desaparición de Berta ha sorprendido tanto entre los seguidores de Lost Artist Ibiza.

La conocida figura, situada en la entrada de Lost Artist Ibiza, en la carretera de Sant Joan, fue robada el pasado viernes, según ha denunciado Christopher Stone, responsable del espacio artístico, que se ha puesto en contacto con este diario para lanzar un "se busca" y ver si entre todos dan con su paradero.

Una ibicenca más

Aunque pueda parecer un robo menor, la reacción en redes sociales demuestra lo contrario. Decenas de personas han compartido mensajes, fotos y comentarios sobre una figura que, con el tiempo, había acabado formando parte del paisaje habitual.

La escultura, con un sombrero amarillo y un cerdito bajo el brazo, recibía a quienes pasaban por allí. "Muchísima gente conoce a Berta y le tiene cariño", explica Stone. "Con los años se ha convertido en algo familiar para residentes y visitantes" señala.

Los Stones han proporcionado teléfonos de contacto por si dan con el paradero. / Lily Stones

Berta llevaba años instalada junto a la carretera y era ya una de esas imágenes curiosas y reconocibles de Ibiza que muchos identificaban inmediatamente al pasar por la zona. Antes que ella estuvo Bob, otra figura muy conocida que ocupó el mismo lugar durante años.

Desde Lost Artist Ibiza esperan ahora que la difusión del caso ayude a conseguir información sobre su paradero y, con suerte, recuperarla. Mientras tanto, la pregunta sigue circulando entre sus seguidores: ¿Quién se ha llevado a Berta?