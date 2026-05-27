Amor sin edad: perros mayores de Ibiza buscan una familia

La Fundación y Refugio Can Gossos celebrará el próximo 6 de junio, de 10 a 12 horas, la jornada 'Amor sin edad', una cita pensada para acercar a la ciudadanía la realidad de los perros sénior y recordar que los animales mayores también merecen una segunda oportunidad.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la fundación, situadas en la carretera de Ibiza a Sant Antoni, kilómetro 4,8, en Sant Rafel, donde los asistentes podrán conocer de cerca a algunos de los perros de más edad que viven en el centro. Muchos de ellos arrastran historias de abandono, cambios familiares o largas esperas, pero conservan intactas sus ganas de recibir cariño, compañía y un hogar en el que pasar esta etapa de su vida.

Durante la jornada, los visitantes podrán descubrir sus historias, acercarse a su carácter y aprender más sobre los cuidados específicos que necesitan los perros mayores. La iniciativa busca romper prejuicios sobre la adopción sénior y poner en valor todo lo que estos animales pueden aportar: tranquilidad, gratitud, experiencia y un vínculo muy especial con quienes deciden abrirles la puerta.

Perro sénior a la espera de ser adoptado. / Can Gossos

Saber más sobre los perros mayores y sus cuidados

La mañana incluirá varias 'Paw Talks' centradas en el bienestar de los perros en edad avanzada. Entre ellas, 'Salud en cada bocado', a cargo de BalearBarf, abordará la importancia de la alimentación en esta etapa, mientras que 'Las emociones en la edad dorada', impartida por Liam James McGurk, se centrará en el mundo emocional de los animales mayores y en cómo acompañarlos con sensibilidad y respeto.

Además, la Fundació Gossos organizará visitas guiadas por el centro, una oportunidad para conocer mejor las instalaciones, el trabajo diario que realiza el equipo y la labor de atención, recuperación y acompañamiento de los animales que esperan una familia.

Bajo el lema “Amor sin edad”, la jornada quiere lanzar un mensaje claro: la edad no resta valor al amor que un perro puede ofrecer. Los perros sénior, a menudo menos visibles en los procesos de adopción, pueden convertirse en compañeros leales y agradecidos, especialmente para quienes buscan una convivencia más serena y llena de ternura.

La actividad cuenta con la colaboración de BalearBarf y Liam James McGurk. Las personas interesadas pueden obtener más información a través de la web de Can Gossos, su correo electrónico o las redes sociales de la fundación, en Instagram y en Facebook.