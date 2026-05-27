Imam Mohamed, durante el Eid al-Adha, la Fiesta del Cordero, en Ibiza: "Es un día para compartir con toda la comunidad, sea musulmana o no"

"El que pueda irá a comer en familia, pero hay gente que va a trabajar y cada uno sigue con su vida, a compartir lo que pueda y como pueda", explica el imam [figura de liderazgo en la religión islámica] de Ibiza, Sheikh [anciano en árabe, aunque normalmente se trata de un erudito del Islam] Mohamed este miércoles por la mañana en el día de la Fiesta del Cordero, Eid al-Adha. El día empieza pronto para la comunidad musulmana de la isla. Antes de las siete de la mañana, hombres, mujeres, jóvenes y niños peregrinan al polideportivo de es Viver, en familia y con amigos. Los que van con algo más de retraso zanquean hasta llegar al espacio cedido para el rezo del amanecer.

Las mujeres están separadas de los hombres durante la oración, como es común en los espacios de rezo musulmanes. Todas visten sus mejores galas: hijabs de colores, abayas con piedrecitas brillantes... Hasta las niñas van con túnicas tradicionales y sus pelos rubios, castaños, morenos, rizados y ondulados, según el caso, en una coleta. La oración del Corán la lidera Sheikh Mohamed y todos rezan juntos, comparten sus alfombras y le piden a Dios clemencia, ayuda y guía. Además, se le pide lo que se quiera en esta vida y en la otra hay costumbre de pedir la paz en el mundo y la salud de la familia.

Cómo es este día para los musulmanes

"Hay una historia que da paso a este día", explica Aya, una de las chicas que se encuentran en el polideportivo es Viver. Entre ella y sus amigas intentan explicar lo mejor que pueden el pasaje recogido en el Corán en el cual se cuenta la voluntad de Ibrahim de sacrificar a su hijo Ismael (historia también recogida en la Biblia) "como un acto de obediencia a Dios". Tras demostrar su voluntad, Dios le proporciona un cordero y se sacrifica al animal en lugar de a su hijo: "Hoy se celebra eso", asegura Nadia, su amiga.

"Hay dos Eid [fiesta]: uno después del Ramadán, que es la fiesta más pequeña, y otro ahora, que es el día grande", aclaran las jóvenes. Ellas también vienen a rezar al polideportivo, junto con sus primas, hermanas y madres, además de las amigas. "Se hace un desayuno en familia, donde se come té, café, frutas, helua [dulces árabes]...", confirma Aya. "Se reza y, en general, es un día de celebración para estar feliz, con la familia y, después, comemos cordero todos juntos".

Aun así, conseguir un ejemplar del animal tan preciado en la religión islámica se hace complicado en la isla. Un vecino asegura que comprar cordero en Ibiza no solo es caro, sino casi imposible. "En Ibiza es muy difícil conseguir este animal, igual que en Francia, donde un cordero cuesta 500 euros para arriba", lamenta.

Qué significa este día

"Todos nosotros salimos a rezar y el sacrificio [del cordero] no es solo un sacrificio, es otra de las razones para la fiesta", traduce Kamal, responsable de la carnicería Marrakech, de parte del imam Mohamed tras el rezo comunitario. "Nuestro objetivo es la amistad en la comunidad musulmana", interpreta Kamal: "El significado de este día es también, el acompañamiento de la comunidad musulmana y, además, el sacrificio del cordero para compartirlo. Es un día de unión, de vecinos, de familiares y, lo más importante, un día para compartir con toda la comunidad, sea musulmana o no".

Los hombres salen del polideportivo tras el final del discurso del imam. / S.K.

Mohamed, a través de Kamal, afirma que también es un día para compartir, "de donar a todos, sean de la religión que sean, y es un día muy grande". Sienten en este festivo anual reluce "la hermandad y solidaridad de la religión y de la fe, compartir y ayudar".

"Antes de ayer [este lunes] hacemos el ayuno, por lo que hay otro ayuno". Este día de privación menos conocido que el Ramadán, el mes del Islam en el que se ayuna de amanecer a atardecer, se llama "día del Arafat", aclara Kamal de parte del imam: "Ese día, los que no peregrinamos y vamos a la Meca, hacemos el ayuno. Los que peregrinan no hacen el ayuno porque es una situación en la que pasas calor, te sacrificas, entonces tienen que estar bien alimentados e hidratados, pero para el resto, lo más aconsejable y religioso es hacer el ayuno".

Cómo es ser musulmán en Ibiza

El rezo comunitario de hoy es el segundo rezo de un total de cinco que hacen cada día. "Normalmente, cada uno va a hacer el sacrificio que pueda, se juntan las familias en sus casas normalmente", por lo que no hacen más rezos a gran escala, menos aquellos que vayan a la mezquita: "A cada oración va la gente que pueda y que tenga tiempo", asegura Kamal.

Sobre cómo viven ser musulmanes en la isla, el imam mantiene que "es una isla con mucha paz". "Los ibicencos, la gente de aquí, tienen muy buena energía y no tengo nada más que decir", asegura Sheikh Mohamed. "La verdad es que nos sentimos bien, bien acogidos. Yo llevo por lo menos 30 años viviendo aquí, en la isla, y nos sentimos perfectamente acogidos", añade Kamal por su parte.

"Siempre hay cosas, pero la verdad es que la gente, al final, tiene mucho mejor corazón de lo que nos imaginamos", afirma: "En todo el mundo hay grandes corazones. Creo que el 98% de las personas tienen un buen corazón y el resto es simplemente una minoría ruidosa". "La gente, sea española, argelina, marroquí, senegalesa, de cualquier parte del mundo y de cualquier cultura o religión, tiene un gran corazón. Todos, sin excepción", concluye este vecino de Vila.