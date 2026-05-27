Diplomas a 28 alojamientos y servicios de Ibiza: “Apostar por la calidad es una manera de diferenciarnos”

28 alojamientos y servicios de Ibiza han recibido este miércoles las distinciones Sicted, el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos. La mitad, 14, han sido entregados a hoteles y apartahoteles del grupo Vibra Hotels. Además, han recibido el diploma tres alojamientos de Insotel, la Marina de Santa Eulària, tres oficinas de turismo de Sant Josep, las Bodegas Can Rich, Oku Ibiza, la playa de sa Puna (en Vila) y la playa de Port des Torrent (Sant Josep).

El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, considera que estos diplomas son una “muestra del trabajo y de la voluntad por tener unos espacios de calidad, un entorno cuidado y un compromiso en la mejora continua”. La acreditación es, a su juicio “una herramienta creada para fortalecer la calidad del destino, una manera de poder garantizar una buena experiencia a todas las personas que nos visitan”

Marí apuesta por “seguir creando sinergias y redes de coordinación y trabajo conjunto entre administraciones públicas y empresas privadas”, pues “la colaboración público-privada es imprescindible para seguir fomentando la formación, la profesionalización, la innovación y la sostenibilidad”. “Cuando trabajamos juntos -ha añadido-, cuando compartimos objetivos comunes, somos capaces de construir un destino fuerte, sostenible y preparado para el futuro. Apostar por la calidad es una manera de diferenciarnos”.

José Ribas, de Vive Beach Chiringuito, / Vicent Marí

“Estos diplomas no son solo un reconocimiento individual, son un símbolo de un compromiso colectivo con el futuro de esta isla”, ha dicho Jaume Bauzà, conseller balear de Turismo, también presente en el acto, para quien “la mejor manera de proteger una marca internacional tan potente [como la de Ibiza] es a través de la calidad irrenunciable en los servicios”.

"Destino invencible"

Bauzà estima que esa apuesta empresarial por las auditorías y la formación continua es lo que hace “realmente competitiva [a la isla] en un mercado global (…) Cuando vamos bajo un mismo estándar de excelencia, nuestro destino se vuelve invencible. En un mundo cada vez más competitivo, la diferencia real no la marca solo un nombre, sino el servicio, su atención y su hospitalidad”.

"Puedes ofrecer calidad sin necesidad de cobrar 200 pavos por una botella de cava" José Ribas — Vive Beach Chiringuito

Entre quienes recibieron el diploma se hallaba José Ribas, propietario del chiringuito Vive Beach, situado en la playa de sa Punta (es Viver, Vila), junto al Hotel Torre del Mar. Abrió en 2024 y ahora ha vuelto a renovar la concesión: “Trabajamos para mejorar la playa y su calidad turística, la calidad del servicio y la felicidad del cliente”, ha explicado tras recibir el reconocimiento. Ribas tiene “un chiringuito normal, de los de toda la vida, con hamacas… "Hemos querido recuperar el chiringuito de toda la vida. Con precios populares, no de beach club”, ha detallado. Pero con sello de calidad: “Es que una cosa no quita la otra. Puedes ofrecer calidad sin necesidad de cobrar 200 pavos por una botella de cava. Esa es un poco nuestra mentalidad. Lo tenemos muy enfocado a gente de aquí, a la gente de Ibiza”. Abren 10 meses al año. En invierno, los fines de semana.

"La legislación es tan complicada que, prácticamente, tendrías que dedicar una persona a estar revisando requisitos todo el año para no dejarte ninguno” Joan Pantaleoni — Hotel Portmany/ Restaurante La Cantina

Joan Pantaleoni, propietario del restaurante La Cantina y del Hotrel Portmany, junto a Vicent Marí y Jaume Bauzà. / Vicent Marí

El empresario portmanyí Joan Pantaleoni recibió dos diplomas, uno por el hotel Portmany, inaugurado hace 93 años y renovado recientemente, y otro por el restaurante La Cantina: “Para nosotros, este sello es una manera de actualizarnos y de estar al día en nivel calidad. Es todo tan complicado que realmente se agradece mucho la ayuda que nos han prestado los técnicos que han venido a colaborar allí, que nos han indicado qué cosas hacían falta, cómo debíamos gestionarlas, o, por ejemplo, a qué organismos debíamos dirigirnos. Son detalles, pequeños detalles, pero que faltan para estar completamente al día”. Porque la legislación “es tan complicada que, prácticamente, tendrías que dedicar una persona a estar revisando requisitos todo el año para no dejarte ninguno”.