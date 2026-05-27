El PSOE denuncia la "recontratación a medida" de Javier Marí Estellés como director de salud de Ibiza a pesar de no tener la titulación

La diputada del Grupo Socialista en el Parlament balear Irantzu Fernández exige a la consellera de Salud, Manuela García, que asuma responsabilidades por la contratación, que califican de "fraudulenta", y por la posterior "recontratación a medida" de Javier Marí Estellés como director de Gestión del Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF). Tal y como ya publicó Diario de Ibiza, este directivo dimitió en agosto de 2025 porque no tenía la licenciatura exigida para el cargo que ocupó durante dos años, y después de que el Área de Salud recibiera un escrito que advertía de que la titulación de Marí, en Gestión Comercial y Marketing por la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales (una universidad privada), no estaba homologada como licenciatura. En septiembre, volvió a ocupar la dirección de Gestión después de una segunda convocatoria de libre designación en la que se rebajó ostensiblemente la titulación, pues ya solo se exigía bachillerato.

Fernández ha intervenido este miércoles en la Comisión de Salud, en la que ha comparecido la consellera de Salud, como había solicitado el Grupo Socialista por el procedimiento de urgencia hace casi seis meses, cuando, según el PSOE, "estalló el escándalo". Una comparecencia que, denuncian, ha sido "sistemáticamente bloqueada" por PP y Vox hasta que el grupo parlamentario socialista amenazó con llevar el asunto al pleno.

Marí Estellés, "cubierto" por su partido

Irantzu Fernández recuerda que Marí Estellés, marido de la diputada del PP en el Parlament balear Marta Pereyra, fue nombrado para el cargo en octubre de 2023, por indicación del director general del Servei de Salut, pese a no contar con la titulación de grado o licenciatura requerida por la propia orden de la conselleria para ocupar una plaza de estas características.

La consellera de Salud de Baleares, Manuela García, durante su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlament, ha asegurado que la contratación del director de Gestión del Área de Salud pitiusa, Javier Marí, "no ha sido fraudulenta en ningún momento". "Para nosotros, la gestión de Javier Marí ha supuesto un avance significativo en la organización del Área de Salud pitiusa, destacando por la consolidación en la organización de un sistema complejo y eficiente", ha reiterado García, quien ha defendido que la labor de Marí ha contribuido a desarrollar un modelo de gestión "sólido y eficiente".

Además, ha recordado que cargos como el de Javier Marí se caracterizan por la alta responsabilidad que conllevan, funciones directivas y necesidad de confianza. "No hay baremo de méritos", ha señalado a la hora de explicar cómo se designan. En relación al cargo ibicenco, García ha relatado que la convocatoria se publicó en el BOIB en octubre de 2023, recibiéndose dos candidaturas para el puesto. La convocatoria establecía como requisito "tener la titulación oficial de doctorado, licenciatura, grado, ingeniería, arquitectura (o una equivalente), o bien la de ingeniería técnica, diplomatura universitaria, arquitectura técnica, formación profesional de tercer grado (o una equivalente), o estar en condiciones de obtenerla antes de que venza el plazo para presentar solicitudes. En el caso de las titulaciones obtenidas en el extranjero, es necesario acreditar que están homologadas por el Ministerio". A pesar de que Marí no cumplía este requisito, en noviembre, y con una resolución de Salud, se publicó en el BOIB la elección de Marí como director de Gestión del Área de Salud en las Pitiusas.

García ha asegurado que durante un año y medio Marí demostró su valía en el puesto, aunque una comunicación anónima alertó sobre posibles irregularidades en su elección por el procedimiento de libre designación. Asimismo, ha señalado la "complejidad" del Área de Salud pitiusa que atiende al año un millón y medio de asuntos clínicos. La consellera ha destacado que durante estos años Marí ha liderado un importante conjunto de inversiones en el Área de Salud, de hasta 5,6 millones de euros.

Ibiza sigue "igual o peor"

Por su parte, la diputada socialista Irantzu Fernández ha comenzado criticando que fue hace seis meses cuando solicitaron la comparecencia urgente de García y ha lamentado que la situación en Ibiza siga actualmente "igual o peor" en relación a la contratación "fraudulenta" de Marí. Fernández ha denunciado que Marí ocupó durante casi dos años una plaza para la que no tenía la formación requerida, sin experiencia en sanidad y ha acusado a García de ser "cómplice de este fraude" al saber que Marí no tenía la titulación requerida, pero sí "el carnet del PP".

Desde el Grupo Mixto han tachado de "impresentable" que García permitiera volver a sacar la plaza de director rebajando los requisitos. El PP, por su parte, ha recordado que las explicaciones sobre este caso ya se dieron en sede parlamentaria "con total transparencia" y ha defendido "el enorme trabajo" de García al frente de la conselleria. "La libre designación no significa enchufismo", han dicho los populares. "Hemos hecho una convocatoria acorde a la legalidad", ha concluido la consellera.