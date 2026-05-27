Colapso en la ITV en Ibiza: el Consell adjudica una nueva ITV móvil

El Consell de Ibiza trata de poner fin al colapso en la ITV de Ibiza. Las quejas de los usuarios por la demora para conseguir una cita, que en ocasiones se ha disparado hasta los seis meses, llevan años arreciando, lo que ha convertido esto en un problema endémico. Ahora, el Consell ha adjudicado a la empresa Estación ITV Vega Baja, SA (ITEVEBASA) el servicio adicional de dos nuevas unidades de inspección técnica de vehículos, que estarán ubicadas en el polígono de Montecristo y permitirán incrementar la capacidad actual con cerca de 30.000 inspecciones anuales más.

El nuevo servicio permitirá duplicar el número de inspecciones que actualmente se realizan en el Recinto Ferial, según ha informado el Consell Insular de Ibiza, que continúa avanzando en la mejora del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la isla. El contrato cuenta con un presupuesto de 1,46 millones de euros, sin IVA, tendrá una duración inicial de un año prorrogable y corresponde al servicio adicional de dos unidades destinadas a reforzar la inspección técnica periódica de vehículos en la isla de Ibiza.

Objetivo: reducir los tiempos de espera

El Consell sostiene que este refuerzo del servicio permitirá reducir los tiempos de espera y dar una respuesta más ágil a la demanda creciente de ITV en Ibiza, especialmente durante las épocas de mayor actividad. Las dos nuevas unidades asumirán inspecciones periódicas, previas a matriculación y trámites de duplicados, lo que ayudará a descongestionar la ITV de Santa Gertrudis.

Paralelamente, el Consell Insular llevará al próximo pleno la aprobación definitiva del nuevo reglamento regulador del procedimiento de autorización administrativa para estaciones ITV en la isla de Ibiza. Este nuevo reglamento establecerá el marco para que empresas privadas puedan implantar y gestionar estaciones ITV en la isla bajo supervisión del Consell Insular y con estrictos requisitos técnicos y de calidad, manteniendo la gestión centralizada del servicio desde la estación de Santa Gertrudis.

La nueva normativa tiene como objetivo modernizar el servicio, aumentar la capacidad de inspección y continuar reduciendo los tiempos de espera, garantizando al mismo tiempo la seguridad vial, la protección del medio ambiente y la calidad del servicio público. El reglamento también reforzará los controles y mecanismos de supervisión para asegurar el correcto funcionamiento de las futuras estaciones ITV.

Pago anticipado para evitar el absentismo

Además, el Consell ya ha adjudicado el nuevo servicio de cita previa, que incorporará el pago anticipado de la inspección con el objetivo de reducir el absentismo existente actualmente en las citas de la ITV y optimizar el funcionamiento del servicio.

Con todas estas actuaciones, el Consell de Ibiza asegura que “reafirma su compromiso con la mejora del servicio público, la reducción de los tiempos de espera y la adaptación de la ITV a las necesidades reales del parque de vehículos de la isla”.