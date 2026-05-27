Esto es lo que cobra una limpiadora en Ibiza: "No es el trabajo de mis sueños pero gano 800 euros más que en Madrid"
La creadora de contenido @emilianaxel comparte su experiencia como camarera de piso en Ibiza, una etapa que considera necesaria para construir un nuevo futuro lejos de su país de origen
Empezar de cero en otro país implica renuncias, esfuerzo y mucha paciencia. Así lo ha contado la creadora de contenido @emilianaxel, que actualmente vive en Ibiza y trabaja como limpiadora, una ocupación que, según reconoce, no es el trabajo de sus sueños, pero sí una etapa necesaria en su camino.
En un vídeo publicado en redes sociales, la joven explica que en su país se sentía “grande”, con un lugar propio y una formación que le permitía ejercer aquello que ama. Sin embargo, al emigrar, su realidad cambió por completo. Ahora busca oportunidades mientras trabaja en un sector muy exigente, especialmente en una isla como Ibiza, donde el turismo marca buena parte del ritmo laboral.
“A veces toca hacer el trabajo duro que nadie ve. Pero eso no me hace menos, me hace más fuerte”, reflexiona la creadora, que ha querido lanzar un mensaje de orgullo y resistencia a todas las personas que atraviesan una situación similar.
Aunque todavía no puede ejercer su profesión como había imaginado, insiste en que sus sueños siguen intactos. Para ella, trabajar como limpiadora no significa haber fracasado, sino seguir avanzando mientras construye un nuevo futuro lejos de casa.
La diferencia de sueldo en algunos sectores entre Ibiza y Madrid
Uno de los datos que más ha llamado la atención es el sueldo que asegura ganar en Ibiza. Según cuenta, actualmente cobra 2.000 euros, una cantidad que, afirma, supone 800 euros más de lo que ganaría en Madrid. Por ese motivo, asegura que decidió quedarse en la isla: “Estoy aquí, lejos de casa, apostando por mí”.
Su testimonio ha conectado especialmente con otros migrantes que también dejaron su hogar para buscar una oportunidad. La joven recuerda que muchas personas no pueden ejercer de inmediato la profesión para la que estudiaron, pero defiende que esas experiencias también forman parte del proceso.
“Para todos los que están luchando lejos de su país: no están solos. Somos muchos y vamos hacia adelante”, señala. Y añade un mensaje para quienes extrañan a su familia: todo el esfuerzo, dice, merece la pena cuando llega el momento de volver a abrazarlos.
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