Citas para la ITV en Ibiza: "Pedí en mayo y me dieron para octubre"

Conseguir cita para pasar la ITV en Ibiza sigue siendo una carrera de fondo para muchos usuarios. A pesar de las medidas anunciadas por el Consell para reforzar el servicio, las demoras continúan siendo una de las principales quejas de los conductores de la isla.

Una consulta realizada este miércoles, 27 de mayo, en el sistema de cita previa muestra que la primera fecha disponible aparece para el 1 de octubre, es decir, dentro de más de cuatro meses. La imagen refleja una situación que muchos usuarios llevan tiempo denunciando: la dificultad para encontrar hueco en la estación de inspección técnica de vehículos.

"Pedí cita en marzo y me dieron para agosto"

El problema no es nuevo. Una usuaria explica que solicitó cita en marzo y que la fecha asignada fue para agosto, una espera de alrededor de cinco meses para poder pasar la inspección.

Su testimonio coincide con las quejas acumuladas durante el último tiempo por los retrasos en el servicio, que en algunos casos han llegado a situarse en torno a los seis meses, según denuncian usuarios afectados. La falta de citas disponibles obliga a muchos conductores a organizarse con mucha antelación para evitar circular con la ITV caducada, mientras otros aseguran que entran varias veces en la plataforma con la esperanza de encontrar alguna cancelación.

El Consell anuncia dos nuevas unidades en Montecristo

La situación llega después de que el Consell de Ibiza haya adjudicado a la empresa Estación ITV Vega Baja, SA, ITEVEBASA, el servicio adicional de dos nuevas unidades de inspección técnica de vehículos, que estarán ubicadas en el polígono de Montecristo.

Según informó la institución insular, este refuerzo permitirá incrementar la capacidad actual con cerca de 30.000 inspecciones anuales más y duplicar el número de inspecciones que actualmente se realizan en el Recinto Ferial. El contrato cuenta con un presupuesto de 1,46 millones de euros, sin IVA, tendrá una duración inicial de un año prorrogable y está pensado para reforzar la inspección técnica periódica de vehículos en la isla.

Otra de las medidas anunciadas es la adjudicación del nuevo servicio de cita previa, que incorporará el pago anticipado de la inspección. El objetivo, según el Consell, es reducir el absentismo en las citas y optimizar el funcionamiento del servicio. Mientras estas medidas se ponen en marcha, los usuarios siguen encontrándose con plazos de espera prolongados.