Piden cinco años de cárcel por patronear una patera con 18 migrantes hasta Formentera

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzga este miércoles a un joven acusado de patronear una patera que salió de Argelia y llegó a Formentera con 18 personas a bordo, entre ellas cuatro menores no acompañados. La Fiscalía solicita para el acusado cinco años de prisión como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación llegó a s’Estufador

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, la patera partió la noche del 6 de junio del año pasado desde Ain Benian, en Argelia, y llegó al día siguiente a s’Estufador, en Formentera. A bordo viajaban 18 hombres, cuatro de ellos menores de edad que no iban acompañados por ningún adulto.

La acusación mantiene que la embarcación fue patroneada por el acusado, que había alcanzado la mayoría de edad pocos meses antes, junto a otra persona que no ha podido ser identificada. Según la fiscal, las condiciones de la patera, el número de ocupantes, la falta de elementos de seguridad y la inexperiencia de los patrones expusieron a los tripulantes a un grave peligro para su vida.