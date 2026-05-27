Campaña policial en Sant Antoni: desmantelados tres asentamientos de infraviviendas y 19 denuncias por acampada ilegal

La Policía Local de Sant Antoni ha controlado 73 vehículos susceptibles de utilizarse para acampar o pernoctar de forma irregular durante el primer mes de la campaña intensiva de vigilancia iniciada a finales de abril con motivo del comienzo de la temporada estival.

Los agentes inspeccionaron 37 autocaravanas, 20 caravanas y 16 vehículos habilitados para dormir. El operativo concluyó con 19 denuncias, 15 por acampar o pernoctar con vehículos a motor en suelo rústico y cuatro por incumplir la Ordenanza Municipal al pernoctar en vehículos en suelo urbano. Además, la Policía Local retiró al depósito municipal dos caravanas vacías sin vehículo tractor y cuatro furgonetas camperizadas por presunto abandono.

Fotografía de una tienda de campanya en un bosque de Ibiza. / A.S.A.

La mayoría de los usuarios dejó los lugares de forma voluntaria tras recibir información de los agentes o después de los avisos repartidos durante la campaña. El dispositivo reúne a efectivos de la Unidad de Medio Ambiente y de la Unidad de Proximidad de la Policía Local, con la colaboración de los Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC). El operativo también cuenta con apoyo del dron policial para reforzar la vigilancia en áreas boscosas y zonas de difícil acceso.

Aunque los controles abarcan todo el municipio, los agentes centran parte de la vigilancia en espacios sensibles o propensos a albergar asentamientos y vehículos vivienda, como aparcamientos, caminos rurales, áreas boscosas y zonas costeras, incluidas playas y enclaves frecuentados para ver la puesta de sol.

Control de tiendas de campaña. / A.S.A.

Las actuaciones se apoyan en las Ordenanzas Municipales de Convivencia de Sant Antoni, en la Ley 6/1997 del Suelo Rústico de las Illes Balears y en la Ley 5/2024 de control de la afluencia de vehículos en Ibiza durante el periodo de aplicación correspondiente. La campaña continúa la línea de trabajo impulsada por la Policía Local en los últimos meses para combatir este tipo de situaciones en el municipio.

Retirada de tres asentamientos

Una de las últimas intervenciones tuvo lugar en la zona de sa Talaia, donde una patrulla de la Policía Local y efectivos de la Unidad de Medio Ambiente realizaron una inspección tras varias denuncias vecinales por posibles asentamientos ilegales.

Los agentes utilizaron el dron policial para localizar instalaciones ocultas en una zona boscosa y de difícil acceso. La inspección permitió localizar tres asentamientos con tiendas de campaña, colchones, bolsas de basura y abundantes residuos.

Multas en uno de los controles de caravanas. / A.S.A.

Los agentes no encontraron a ninguna persona en el lugar, por lo que no pudieron identificar a los ocupantes. Ante el riesgo de incendio y por motivos de seguridad y salubridad, los servicios municipales retiraron los enseres y limpiaron la zona.

Normativa y sanciones

La Policía Local recordó que la normativa municipal e insular establece una regulación estricta sobre la acampada y el estacionamiento de caravanas y vehículos vivienda. En Sant Antoni de Portmany, la normativa prohíbe expresamente el uso del espacio público para acampar o pernoctar en vehículos.

La Ley 5/2024 de control de la afluencia de vehículos en Ibiza para la sostenibilidad turística prohíbe la acampada y la pernocta en vehículos a motor en suelo rústico fuera de los campamentos turísticos autorizados. El artículo 16 de esta norma considera esta conducta una infracción muy grave y contempla sanciones de hasta 30.000 euros.