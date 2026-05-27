Boke, artista callejero, expone en Ibiza: «Mi padre, en lugar de una Play, me regalaba una radial»

El Club Diario de Ibiza acoge este jueves 28 de mayo la inauguración de ‘Boke en tu Bloke’, un retrato vital del artista Boke. La muestra reúne piezas de distintas épocas, colaboraciones con otros artistas, esculturas realizadas de mármol y madera, y pinturas que hablan de música, baloncesto, calle, personajes históricos y hasta de su reciente lesión de gemelo, que le ha tenido casi inmovilizado veinte días.

El título de la exposición resume buena parte de su identidad. ‘Boke en tu Bloke’ juega con la idea del bloque de mármol, material con el que comenzó a trabajar desde niño gracias al oficio de su padre, que era marmolista. «Mi padre, en lugar de regalarme una Play, me compraba a una radial, y me encantaba».

Formado en la Escuela de Arte de Mérida, donde se ha criado y de donde es su familia, y posteriormente en Granada, Víctor Barrena, a quien hasta su hija llama Boke, estudió Artes Aplicadas con especialidad en mármol. Sin embargo, su lenguaje artístico nunca se ha limitado a una sola disciplina ni a materiales convencionales. «Cualquier cosa que pillo por ahí, me vale», afirma. En la exposición se pueden ver piezas hechas con chapa de automóvil, metacrilato, metal, cristal o retales de marcos antiguos para construir obras laberínticas, urbanas, sociales, street art, un poco de todo. Difícil de calificar, sí tiene claro que no es grafitero a pesar de utilizar pintura en espray. De hecho, en la muestra se ve alguna pieza hecha en colaboración con artistas de grafiti y la diferencia es clara.

La reutilización no es solo una cuestión estética, sino una filosofía de trabajo. Comenzó por necesidad, ya que cuando estudiaba no tenía dinero para comprar lienzos y hoy es su particular manera de reciclar. Ahora, alterna soportes que reutiliza, porque le llaman la atención, con enormes lienzos de hasta diez metros sobre los que realiza pintura en directo, una de las facetas más conocidas de su carrera, como las que hace los sábados en Kumharas y hará este domingo en Fantasía Ibiza Festival.

La rapidez es otro de los rasgos que caracterizan la obra de Boke, que pintó en una noche siete grandes murales en la zona de aparcamiento de una villa por encargo de un empresario que tenía una fiesta al día siguiente. También recuerda el cuadro que pintó en un hotel: lo vendió antes de acabarlo, lo envió a Dubái y quien lo pagó no lo recogió, así que al cabo de los meses volvió a sus manos.

Además de la rapidez, algunas de sus obras destacan porque las realiza junto a otros creadores. Entre ellas el gran mural que expondrá en el Club Diario de Ibiza, hecho con su novia, Anita, y su hija Lía, o la obra ‘Klabo’, realizada junto al artista alemán Claude Richter, fallecido hace unos años. El nombre surge de la unión de las iniciales de ambos artista. Richter aportaba escenas hiperrealistas y Boke intervenía después con su pintura urbana y callejera. «Él no hablaba español, yo no hablaba alemán y aun así nos entendíamos pintando», recuerda.

A la hora de intervenir las obras con varias manos, no hay reglas. En algunas piezas trabajaban simultáneamente sobre el soporte, en otros sigue la técnica conocida como ‘cadáver exquisito’, que deja líneas o pistas para que el otro continúe la composición sin saber exactamente hacia dónde evolucionará la obra. El resultado es siempre sorprendente.

El baloncesto ocupa otro lugar importante en esta exposición. Aunque Boke se define entre risas como «el peor de los baloncestistas», reconoce que entrenar forma parte de su rutina diaria y de su equilibrio emocional. De hecho, varias de las obras recientes nacen de una lesión en el gemelo que le obligó a detenerse durante semanas. Sin poder levantarse de la silla encontró en la pintura su terapia. «Mi pasión es pintar, así que me centré en ella», asegura. Durante ese periodo creó cuadros donde aparecen piernas fragmentadas, músculos rotos, calaveras, la palabra muerte y hasta una canasta, obra en colaboración con un amigo tatuador.

En la amplia muestra se pueden ver piezas desde hace unos diez años hasta hace solo unos días. La inauguración es el jueves 28 de mayo, a partir de las 19 horas, y se podrá visitar hasta el 12 de junio, de lunes a viernes, de 19 a 21.30 horas.

Boke en tu Bloke

Lugar: Club Diario de Ibiza

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Inauguración: Jueves, 28 de mayo a las 19 horas