La Audiencia juzga a dos hombres por una presunta agresión sexual a una mujer en Ibiza

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzga este miércoles a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer en Ibiza durante la madrugada del 18 de septiembre de 2021. El Ministerio Público solicita 14 años de prisión para uno de los procesados, al que considera presunto autor de un delito de agresión sexual, y 11 años y medio de cárcel para el segundo, como coautor del mismo delito.

Los acusados coincidieron con la víctima cuando regresaba a casa

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando la mujer volvía a su domicilio y coincidió con los dos hombres, a quienes invitó a tomar algo. En un momento de la madrugada, la víctima entró en su habitación para cargar el teléfono móvil y se sentó en la cama. La Fiscalía sostiene que fue entonces cuando los acusados aprovecharon la situación para inmovilizarla.

De acuerdo con el relato del Ministerio Público, la víctima quedó bloqueada por el miedo a que los hombres reaccionaran de forma violenta. La acusación mantiene que uno de ellos la violó pese a que ella le pidió de manera insistente que se detuviera. El segundo procesado, según Fiscalía, conocía lo que estaba ocurriendo y salió a la terraza.

Como los hechos se produjeron antes de la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual, la Fiscalía plantea una alternativa jurídica en caso de que el tribunal considere que los hechos deben calificarse como abuso sexual. En ese supuesto, solicita ocho años de prisión para el primer acusado y cinco años para el segundo. Además, en cualquiera de los escenarios, reclama que ambos indemnicen a la víctima con 10.000 euros por los daños morales y psicológicos causados.