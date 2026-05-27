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Ahí no se puede aparcar

Ahí no se puede aparcar | M.T.M.

Ahí no se puede aparcar | M.T.M.

Una de las calles de Platja d’en Bossa amaneció esta mañana con un vehículo estacionado en la acera. Recordemos que aparcar en este espacio reservado a los peatones demuestra una total falta de civismo y conlleva una merecida sanción económica.

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