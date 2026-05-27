Discotecas
Amnesia Ibiza recibe un premio por sus 50 años de historia en la cultura del ocio nocturno
España de Noche reconoce la trayectoria del club ibicenco y su aportación al desarrollo de la música electrónica y la vida nocturna
Amnesia Ibiza ha sido reconocida por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, por su trayectoria y su contribución histórica a la cultura de club, la música electrónica y el ocio nocturno. El galardón fue entregado en la gala de los Premios Recicla la Noche, celebrada en A Coruña dentro de la programación de la Capitalidad de la Vida Nocturna 2026.
El premio coincide con el 50 aniversario de Amnesia Ibiza, considerado uno de los clubes más representativos de la escena nocturna nacional e internacional. Desde España de Noche se ha puesto en valor el papel del club como institución clave en el desarrollo de la cultura clubbing y su influencia en la evolución de la vida nocturna durante las últimas cinco décadas.
El 'clubbing' como motor turístico y cultural
Durante el encuentro, Beatriz Murillo, Marketing Manager de Amnesia Ibiza, participó en el panel 'La experiencia turística de la vida nocturna y los locales de ocio como empresas turísticas'.
En su intervención, compartió la visión del club sobre el papel del ocio nocturno como motor cultural, social y económico dentro del turismo contemporáneo. La ceremonia reunió a entidades culturales, empresas, instituciones y representantes del sector de toda España, con especial atención a iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, la convivencia, la cultura y el impacto social del ocio nocturno. A lo largo de su historia, Amnesia Ibiza se ha consolidado como mucho más que un club: un espacio vinculado a la libertad, el encuentro y la expresión artística.
Este reconocimiento refuerza el papel de la cultura clubbing como parte de la identidad cultural y social contemporánea, y sitúa nuevamente a Ibiza como uno de los referentes internacionales de la vida nocturna.
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