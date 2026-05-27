Aeropuertos
El aeropuerto de Santiago de Compostela estrena conexión directa con Ibiza tras reabrir su pista
Vueling incorpora esta temporada la ruta entre Lavacolla y la isla dentro de la nueva oferta del aeródromo gallego, que vuelve a operar este jueves después de 35 días cerrado por obras
EFE
El aeropuerto de Santiago de Compostela estrenará esta temporada una nueva conexión directa con Ibiza, una de las rutas nacionales incorporadas por Vueling tras la reapertura de Lavacolla, que vuelve a operar este jueves después de 35 días cerrado por obras.
La nueva ruta con la isla forma parte de la oferta renovada del aeropuerto gallego, que reabre con la pista completamente renovada y con un refuerzo de sus conexiones nacionales e internacionales. El aeropuerto compostelano cerró el pasado 23 de abril para acometer la renovación integral del pavimento de la pista y de los sistemas de ayuda al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad.
Los trabajos han permitido utilizar unas 73.000 toneladas de nuevo pavimento, producido dentro de las propias instalaciones mediante dos plantas provisionales instaladas para esta intervención.
Nuevas rutas nacionales e internacionales
Además de la conexión con Ibiza, Vueling estrena esta temporada vuelos nacionales a Jerez. En el ámbito internacional, Lavacolla contará con rutas a 12 destinos, entre ellos Nueva York, Marrakech, Cork y Ámsterdam. La ruta a Nueva York, operada por United Airlines, será una de las principales novedades de la reapertura y supone la primera conexión regular sin escalas entre Galicia y Estados Unidos.
Objetivo: recuperar pasajeros
La reapertura se produce en un momento clave para el aeropuerto de Santiago, que arrastra una caída de casi el 30% de viajeros en el primer trimestre del año.
Lavacolla cerró 2024 con más de 3,6 millones de pasajeros, pero perdió más de medio millón en un año. El descenso se vincula, entre otros factores, al cierre de la base de Ryanair en la terminal compostelana, al impacto del AVE a Madrid y a la política de captación de vuelos.
- Esta calle de Ibiza contará con sombra todo el verano
- Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza
- Una menor y dos personas con discapacidad se quedan sin vivienda tras un desahucio fratricida en Ibiza
- Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
- La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
- ¡Socorro! ¿Hay algún médico?': sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque
- La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
- Los planes de boda en Ibiza de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango