El aeropuerto de Santiago de Compostela estrena conexión directa con Ibiza tras reabrir su pista

El aeropuerto de Santiago de Compostela estrenará esta temporada una nueva conexión directa con Ibiza, una de las rutas nacionales incorporadas por Vueling tras la reapertura de Lavacolla, que vuelve a operar este jueves después de 35 días cerrado por obras.

La nueva ruta con la isla forma parte de la oferta renovada del aeropuerto gallego, que reabre con la pista completamente renovada y con un refuerzo de sus conexiones nacionales e internacionales. El aeropuerto compostelano cerró el pasado 23 de abril para acometer la renovación integral del pavimento de la pista y de los sistemas de ayuda al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad.

Los trabajos han permitido utilizar unas 73.000 toneladas de nuevo pavimento, producido dentro de las propias instalaciones mediante dos plantas provisionales instaladas para esta intervención.

Nuevas rutas nacionales e internacionales

Además de la conexión con Ibiza, Vueling estrena esta temporada vuelos nacionales a Jerez. En el ámbito internacional, Lavacolla contará con rutas a 12 destinos, entre ellos Nueva York, Marrakech, Cork y Ámsterdam. La ruta a Nueva York, operada por United Airlines, será una de las principales novedades de la reapertura y supone la primera conexión regular sin escalas entre Galicia y Estados Unidos.

Objetivo: recuperar pasajeros

La reapertura se produce en un momento clave para el aeropuerto de Santiago, que arrastra una caída de casi el 30% de viajeros en el primer trimestre del año.

Lavacolla cerró 2024 con más de 3,6 millones de pasajeros, pero perdió más de medio millón en un año. El descenso se vincula, entre otros factores, al cierre de la base de Ryanair en la terminal compostelana, al impacto del AVE a Madrid y a la política de captación de vuelos.