Zenón Helguera releva a Ricardo Sánchez al frente de la Asociación de Inmobiliarias de Pimeef

La Asociación de Inmobiliarias de Pimeef ha renovado su presidencia. El colectivo celebró una Asamblea General Ordinaria en la que, entre otros asuntos, se formalizó el relevo al frente de la entidad. Zenón Helguera, de VIS Inmobiliaria, sustituye a Ricardo Sánchez como presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Pimeef. Sánchez continuará vinculado a la Junta Directiva, en este caso como tesorero.

Tras la renovación, la Junta Directiva queda integrada por Zenón Helguera como presidente; Victor van den Driessche como vicepresidente; Ricardo Sánchez como tesorero, y Toni Bonet, de Pimeef, como secretario. Como vocales figuran Franziska Indorf, Robbie Gray, Cathy Ouwehand, Gian Paolo Battaglia y Montse Hernández.

El relevo se produce en un momento especialmente sensible para el sector inmobiliario en Ibiza, marcado por la presión sobre el mercado de la vivienda, la escasez de oferta y el debate sobre el acceso residencial en la isla.