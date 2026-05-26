Vicent Marí denuncia una “persecución política” del PSOE de Ibiza tras la apertura de juicio oral por el caso La vida islados

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha denunciado este martes una “persecución política y personal” del PSOE tras conocerse la apertura de juicio oral por el caso La vida islados, en el que está acusado de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y lesiones psicológicas a una interventora de la institución.

“Soy una víctima”, ha afirmado María, en una línea similar a la defendida por el PP en el Consell, que ha denunciado la “utilización política de la Justicia” por parte de los socialistas y una “cacería política” contra el presidente insular. Según Marí, la investigación “nació” en la Oficina Anticorrupción durante la pasada legislatura porque el Govern “dio instrucciones para perseguirle e investigarle”. El presidente ha asegurado que sufrió “indefensión” inicial por no haber tenido acceso al expediente con el que se elaboró el escrito de acusación remitido después a la Fiscalía.

Una vez judicializado el caso, Marí ha señalado que sí pudo defenderse, presentar pruebas y obtener un primer sobreseimiento, “apoyado por la Fiscalía”. Posteriormente, el PSIB y una acusación particular presentaron alegaciones, que fueron aceptadas parcialmente, lo que ha derivado en la apertura de juicio oral.

Defensa del PP

El PP, por su parte, ha insistido en que la Fiscalía no acusa a Marí y solicita expresamente su absolución. Según los populares, el Ministerio Fiscal sostiene que “de los hechos descritos no se desprende ilícito penal” y que no existe delito, autor ni pena que imponer. También destacan que no se ha acreditado ninguna actuación arbitraria ni perjuicio para el Consell de Ibiza.

Respecto a la acusación particular ejercida por la interventora, el PP afirma que la Fiscalía concluye que no ha quedado acreditado que Marí le hablara de forma humillante o denigrante ni que le exigiera conductas arbitrarias, más allá de discrepancias jurídicas planteadas en el expediente.

Marí ha defendido que se trata de una “causa fabricada” y ha acusado al PSIB de querer “ganar en los tribunales lo que es incapaz de ganar en las urnas”. A su juicio, a los socialistas “no les interesa la justicia, sino eliminar a un adversario político”.

Los populares también consideran que existe una prueba de la “intencionalidad política” del PSOE: que recurriera únicamente el archivo correspondiente a Vicent Marí y no el del resto de investigados. “El objetivo nunca ha sido la Justicia, sino intentar sentar al presidente del Consell en el banquillo para desgastarle políticamente”, han afirmado desde el PP.

El presidente del Consell ha reiterado su “respeto absoluto a la Justicia”, pero ha anunciado que acudirá al juicio oral para “desenmascarar” lo que considera una maniobra política para dañarle. “Voy a luchar hasta las últimas consecuencias para desmontar esta persecución política y esta farsa montada por el PSOE, y defender mi honor, la institución que presido y la voluntad democrática de los ibicencos”, ha concluido.