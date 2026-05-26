Talleres gratuitos sobre abejas, crustáceos y hormigas en las jornadas de entomología de Ibiza

Ibiza acogerá el próximo 30 de mayo las III Jornades d’Entomologia Balear, una cita dedicada al conocimiento de los insectos y otros pequeños animales presentes en los ecosistemas de Baleares. La jornada está impulsada por el Mucbo, la Fundació Jardí Botànic de Sóller y el Museu Balear de Ciències Naturals, con el apoyo del Govern balear.

El programa incluye tres talleres gratuitos, todos ellos con plazas limitadas, que se desarrollarán en la sede de la UIB en Ibiza. Las actividades están pensadas para acercar al público la biodiversidad balear a través de propuestas divulgativas y participativas.

El primer taller, 'Identificación de abejas', se celebrará de 9 a 11 horas. En esta actividad se abordará la diversidad de abejas silvestres presentes en las islas y se enseñará a identificar las especies más comunes a partir de sus características morfológicas, su comportamiento y su hábitat. También se explicará el papel fundamental de estos insectos en la polinización y en la conservación de los ecosistemas. La actividad está dirigida a mayores de 12 años y tiene un máximo de 15 plazas.

La segunda propuesta, 'Más allá del cranc pelut [ también llamado cangrejo peludo]', tendrá lugar de 11.30 a 13.30 horas. Este taller, organizado por el Jardín Botánico y el Museo Balear de Ciencias Naturales, permitirá descubrir la diversidad de crustáceos decápodos de las aguas de las islas. También está dirigido a mayores de 12 años y cuenta con un máximo de 15 plazas.

Por la tarde, de 15.30 a 17.30 horas, se celebrará el taller 'El pequeño mundo de las hormigas', una actividad abierta a todas las edades. Los participantes podrán conocer cómo viven las hormigas, cómo se organizan y por qué son importantes para los ecosistemas de Baleares. Además, aprenderán a observarlas mediante claves de identificación, como si fueran auténticos detectives de la naturaleza. Está dirigido a todas las edades y hay un máximo de 15 plazas. Las inscripciones ya están abiertas a través de mucbo.org. La organización recuerda que las plazas son limitadas.