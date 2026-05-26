Suau Festival vuelve a Ibiza con tres escenarios y un concierto gratuito

Suau Festival regresa este verano a Ibiza con su segunda edición, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio de 2026 en tres espacios al aire libre de la isla: el exterior del Auditorio de Es Caló de s’Oli, el Baluarte de Sant Pere de Dalt Vila y la cantera de Sa Pedrera, en Sant Antoni. El festival, impulsado por la productora ibicenca Eivissa Escènica, vuelve tras la buena acogida de su primera edición con una propuesta centrada en la música neoclásica, el ambient y la electrónica contemporánea. El cartel de este año estará formado por el proyecto ibicenco Felt Oxytocin, la violonchelista y compositora polaca Dobrawa Czocher y el dúo alemán Two Lanes.

La programación arrancará el 3 de julio en el exterior del Auditorio de Es Caló de s’Oli con Felt Oxytocin, en una noche dedicada al talento local y con entrada gratuita. El proyecto, formado por Samuel Pérez, al piano, y Carlos Vesperinas, al violonchelo, combina piano, chelo, sintetizadores y sonidos orgánicos registrados en la naturaleza.

Dobrawka. / Suau Festival

El 4 de julio, el Baluard de Sant Pere de Dalt Vila acogerá la actuación de Dobrawa Czocher, una de las figuras destacadas de la escena neoclásica europea. La artista presentará en Ibiza su nuevo álbum, 'State of Matter', publicado en 2026 por el sello 130701 / FatCat Records, un trabajo inspirado en los paisajes naturales de la costa báltica polaca.

El festival concluirá el 5 de julio en la cantera de Sa Pedrera con el directo de Two Lanes, el dúo formado por los hermanos Leo y Rafa. Su propuesta fusiona piano acústico, sintetizadores analógicos y electrónica minimalista, con sonidos que se mueven entre el ambient, el neoclasicismo y el melodic techno.

Two Lanes. / Suau Festival

Este festival surgió el verano pasado como "una alternativa al ritmo frenético del verano ibicenco, para reivindicar el valor de la calma y la contemplación", tal y como definió la productora Eivissa Escènica su proyecto de música neoclásica y ambiental. La primera edición se celebró en julio de 2025 en el Palacio de Congresos de Santa Eulària.

Entradas ya disponibles

Las entradas para los conciertos de Dobrawa Czocher y Two Lanes ya están disponibles en TicketIB. La entrada anticipada, hasta el 12 de junio, cuesta 18 euros; la entrada online, 20 euros; y la entrada en taquilla el día del concierto, 22 euros. El concierto de Felt Oxytocin será gratuito y de acceso libre hasta completar aforo.