"Transformación completa" de la "superestructura" de la avenida Cala Llenya: Santa Eulària inicia la licitación de las obras

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha sacado a licitación las obras de mejora de infraestructuras y embellecimiento de la avenida de Cala Llenya. Se trata de una actuación que permitirá modernizar los servicios básicos y mejorar la integración urbana y paisajística de esta vía del municipio, según ha informado en una nota el Consistorio. Las obras supondrán también una "transformación completa" de la superestructura de la avenida, señala el Ayuntamiento.

El proyecto prevé actuar sobre diferentes infraestructuras básicas deterioradas. En este sentido, se renovarán y soterrarán las redes de baja tensión, telecomunicaciones y alumbrado público, que actualmente conviven mediante cableado aéreo tanto longitudinal como transversal, lo que genera una importante degradación visual. También se renovará la red de saneamiento aprovechando la remodelación integral de la vía.

Como novedad, la actuación incorporará una nueva red de pluviales para canalizar correctamente la escorrentía del agua durante episodios de lluvias intensas. Según el Ayuntamiento, esta situación provoca actualmente dificultades tanto para el tránsito peatonal como para la circulación de vehículos en condiciones meteorológicas adversas. Además, se instalará un nuevo sistema de alumbrado público eficiente y de bajo consumo en toda la avenida.

Reorganización del espacio viario

En la actualidad existen tramos con aceras muy estrechas, por lo que la remodelación permitirá reorganizar el espacio viario para dotar a la calle de dos carriles de circulación, uno por sentido, además de nuevas aceras que mejorarán la seguridad, accesibilidad y comodidad de peatones y residentes. Asimismo, se renovará íntegramente el firme de la calzada, actualmente muy deteriorado en distintos puntos del trazado.

La actuación se desarrollará en la avenida de Cala Llenya, en el tramo comprendido entre la calle s'Illa des Es Canar y la calle s'Illa Castaví, en el término municipal de Santa Eulària.

El presupuesto base de licitación asciende a 2,7 millones de euros y el plazo previsto de ejecución será de cinco meses desde el inicio de los trabajos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 19 de junio de 2026, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La obra está financiada por el Consell de Ibiza dentro del Plan Estratégico de Inversiones Municipales, PLA 5, correspondiente al año 2025. En concreto, del importe total de las obras, 1,45 millones de euros corresponde a la parte financiada por la entidad insular.