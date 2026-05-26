Gastronomía
Sale en paddle surf en Ibiza y acaba preparando una receta viral con un desconocido
La 'influencer' prepara una original versión de melón con jamón añadiendo burrata y kikos con una piedra del mar
La creadora de contenido @carlamarting ha vuelto a conquistar a sus seguidores con uno de esos vídeos que resumen a la perfección el espíritu del verano: mar, improvisación, comida sencilla y mucho buen rollo.
En la publicación, la influencer aparece navegando en paddle surf junto a una amiga, disfrutando de una jornada tranquila en el mar. Lo que empieza como un plan acuático acaba convirtiéndose en una escena inesperada y muy comentada: ambas terminan preparando un aperitivo con un desconocido, que no es español, en un ambiente relajado y divertido, a pie de playa.
El momento más llamativo llega cuando preparan una versión muy particular del clásico melón con jamón. A la receta le añaden burrata y un toque crujiente de kikos, que parten de una forma tan improvisada como viral: utilizando una piedra del mar.
La mezcla ha llamado la atención por su sencillez y por ese punto espontáneo que tanto funciona en redes sociales. Sin cocina, sin grandes preparativos y con lo que tienen a mano, el vídeo muestra una receta fresca, fácil y perfecta para compartir después de un baño o una salida en paddle surf.
Más allá del plato, lo que ha terminado enganchando a los usuarios es el tono del vídeo. La escena transmite naturalidad, verano y conexión con desconocidos, algo que encaja de lleno con el tipo de contenido que triunfa en redes: planes sencillos, momentos reales y una estética muy mediterránea.
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