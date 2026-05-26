Rafael García Lozano, arquitecto municipal de Ibiza, se jubila: "Cuando se derrumbó el edificio de Barceló, a las 8 de la mañana estaba allí con los bomberos"

"Soy Rafael García Lozano, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ibiza durante 37 años. Estamos al inicio de la obra de ampliación de Can Ventosa y es mi último día de trabajo". Así comienza el vídeo con el que García Lozano se despide de su etapa laboral. "Los funcionarios nos jubilados o dejamos de trabajar cuando cumplimos 70 años", continúa en unas imágenes grabadas en la azotea de Can Ventosa, cuyo proyecto de ampliación ha sido su último trabajo.

García Lozano destaca que se siente "muy orgulloso" de culminar su carrera con este trabajo. "Es probablemente el proyecto más importante de los que he hecho con el Ayuntamiento y, casi casi, de mi vida", continúa este profesional, que confiesa que las intervenciones de las que se siente más satisfecho son aquellas que ha acometido en edificios en los que se había producido "un siniestro".

Las intervenciones que le han dejado huella

Entre estas destaca dos actuaciones que le dejaron especial huella. La primera en las construcciones que hay "frente a San Telmo, que se derrumbaron por completo". También menciona el antiguo edificio de Barceló, en la avenida de Sant Josep: "Todo aquello se cayó, se derrumbó a las ocho de la mañana y estaba allí con los bomberos para ver qué había pasado... muy lamentable".

El arquitecto asegura que recordará "con mucho cariño" su trabajo en el Ayuntamiento: "Porque las cosas más importantes que yo he hecho de trabajo y de las que me siento más orgulloso las he vivido como arquitecto municipal, siendo jefe de los servicios técnicos municipales". Durante estos 37 años señala que ha tenido contacto con muchos trabajadores con los que, asegura, las relaciones han sido "excelentes". "He contado con personas muy capacitadas y estoy muy feliz de haber compartido con ellas el trabajo en el Ayuntamiento de Ibiza", señala.

"Los arquitectos no nos retiramos nunca, se dice", afirma con una medio sonrisa el arquitecto, que confiesa que seguirá pendiente "de alguna intervención", aunque matiza que "como asesor". "No tengo intención de seguir trabajando. Eso será un poco como afición", concluye.