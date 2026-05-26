El PSOE exige la dimisión inmediata de Vicent Marí tras la apertura de juicio oral por el caso La Vida Islados

El Grupo PSOE en el Consell Insular de Ibiza ha vuelto a exigir este martes la "dimisión inmediata" del presidente de la institución, Vicent Marí, después de que el juzgado haya comunicado la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y daños psíquicos a la interventora general del Consell.

La causa está relacionada con la adjudicación directa de un contrato de 250.000 euros a la empresa de una exconcejala de Santa Eulària, correspondiente al vídeo de la campaña promocional La Vida Islados durante la pandemia, y con las presuntas coacciones a la interventora que advirtió de irregularidades en el procedimiento.

La portavoz socialista, Elena López Bonet, en una rueda de prensa ha calificado la situación de “hecho histórico y de una gravedad máxima” y ha recordado que, “en más de 40 años de democracia, nunca un presidente de esta institución había sido enviado al banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial”.

“El Partido Popular no está para dar lecciones de ningún tipo mientras mantiene a Vicent Marí al frente del Consell”, ha aseguradoLópez Bonet. “De toda la gestión de la pandemia, el único cargo político de Baleares que acabará en el banquillo de los acusados es Vicent Marí. No puede continuar ni un día más en el cargo porque está totalmente desacreditado”, ha añadido.

La portavoz del PSOE ha insistido en que no se trata “de una simple adjudicación”, sino de unos hechos “muy graves” relacionados con la adjudicación “a dedo” de un contrato a una exconcejala "vinculada políticamente a Marí", así como con las presuntas coacciones y el acoso a la interventora que alertó de las irregularidades del expediente.

“La Audiencia Provincial ha confirmado que hay indicios suficientes para que Vicent Marí sea juzgado. No es ninguna manipulación política ni ninguna trama inventada, son unos hechos investigados judicialmente”, ha señalado López Bonet, que ha reclamado al PP que “deje de buscar excusas, asuma responsabilidades políticas y obligue a Vicent Marí a abandonar el cargo”.

"No es un caso aislado"

Por su parte, el conseller socialista Víctor Torres ha advertido de que los hechos por los que será juzgado el presidente del Consell “no son un caso aislado, sino una manera de hacer política que Vicent Marí ya practicaba en el Ayuntamiento de Santa Eulària y que ha trasladado al Consell Insular”.

Torres ha recordado que la empresa beneficiada por el contrato investigado tenía como administradora a una exconcejala que había gobernado con Vicent Marí y ha asegurado que esa misma empresa “recibió durante años más de 1,2 millones de euros en adjudicaciones sin contrato para gestionar centros culturales municipales de Santa Eulària”.

“Hablamos de un modelo basado en adjudicaciones a dedo y sin control”, ha denunciado el conseller socialista. “El resultado es que, por primera vez, el presidente del Consell Insular de Ibiza tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial”, ha añadido.

Para terminar, Elena López Bonet ha reiterado que el PP “debe dejar de tirar balones fuera y de intentar desviar la atención hablando de conspiraciones” y ha insistido en que la única respuesta aceptable ante esta situación es “la asunción inmediata de responsabilidades políticas”.