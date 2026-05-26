La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”

Valle de Riva, propietaria del terreno donde se encuentra el aparcamiento de Cala d’Hort, está a la espera de que el Ayuntamiento de Sant Josep le dé cita para seguir negociando una solución que le permita explotar el único parking que, legalmente, contempla el plan de gestión de la costa oeste de la isla, según ha explicado este lunes en conversación con este diario. De Riva decidió la pasada semana vallar el acceso a ese estacionamiento, lo cual ha causado estupor en los dos restaurantes de la zona porque, sin esa superficie, se limita drásticamente la llegada de clientes y se condiciona la viabilidad de sus negocios: «Si no se abre pronto, será el caos absoluto», ha advertido el gerente de El Carmen.

El cierre del estacionamiento a escasos días de que comience la temporada alta no es más que una medida de presión ejercida por la propietaria para que el Consistorio se siente a negociar, a imagen y semejanza de lo ocurrido el año pasado, cuando no llegaron a un acuerdo hasta al 26 de junio, momento en que el parking se reabrió. De Riva afirma que, "todo fluye" y que en estos momentos, está “a la espera de tener una reunión” con el Ayuntamiento: “Todo fluye, si bien entiendo que el Consistorio está muy liado” para fijar una fecha concreta para negociar, explica. “Nosotros -prosigue-, encantados de sentarnos a hablar con el Ayuntamiento, pero sin polémica y sin nada. El Ayuntamiento tiene sus prioridades y cuando él pueda, nos dará cita. Yo, encantada de sentarme con ellos. No quiero polemizar, porque yo lo que quiero es solucionar el tema. No quiero polémica”. Ni que el Consistorio crea que usa a este medio “para presionarle”, añade. Fue este diario el que contactó por teléfono con ella, no al revés: “Lo que quiero es que todo fluya genial, que todo fluya bien y que encontremos un punto de encuentro”.

"Lo que está claro es que la solución final, igual tarda un poquito más en llegar y lo que tenemos que encontrar es un punto de encuentro para este verano. O sea, algo completamente provisional”

Condición para ser de pago

Respecto a la solución para reabrir el aparcamiento, no tiene claro cuál será finalmente, si un alquiler provisional como el del año pasado o el permiso definitivo para cobrar a cada vehículo por estacionar allí: “Todavía está en el aire, a ver la fórmula que encontramos. Lo que está claro es que la solución final igual tarda un poquito más en llegar y lo que tenemos que encontrar es un punto de encuentro para este verano. O sea, algo completamente provisional”. Como en 2025, cuando se pactó el arrendamiento provisional al Consistorio por 8.000 euros, si bien el propietario del restaurante El Carmen, Albert Marí, afirma que tanto desde su negocio como desde el de su competidor cercano se abonaron, en total, otros 12.000 euros como compensación. 20.000 en total. La pasada semana, desde el Consistorio no se descartaba la posibilidad de “actualizar el contrato de arrendamiento firmado el año pasado, para poder volver a abrirlo al público en general».

La Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Patrimonio (Ciotupha) del Consell acordó permitir que ese aparcamiento pudiera ser de pago, como quiere la propietaria, pero puso como condición que el coste de uso se consensuara con el Consistorio. Para que se cumpla el requisito del artículo 11 de la Ley de Espacios Naturales (LEN) de que la infraestructura autorizada sea de carácter público, se debe adoptar, al menos, «algún sistema de gestión pública, directa o indirecta del aparcamiento, que permita considerar que la forma de gestión de la actividad no sea privada sin la necesidad de que los terrenos sean públicos», según la Ciotupha.

“Ni idea”, responde De Riva cuando se le pregunta si ese “poquito más” podría significar que la reapertura se producirá más tarde, aún, que en 2025: “Lo único que quiero decir es que estamos en conversaciones y que todo fluye y que en algún momento encontraremos un punto de encuentro”, reitera.

Borrador del convenio

Confirma De Riva que desde Sant Josep le remitieron hace dos semanas el borrador de convenio y la documentación que se tendrá que tramitar para la explotación del parking: “El Ayuntamiento envió la documentación. Lo que pasa es que tenemos que sentarnos para discutirla. Envió una propuesta y hay que sentarse y hablar, de buena manera. Ellos hacen una propuesta, nosotros hacemos otra y siempre, en estas cosas, se termina encontrando un punto de encuentro”.

¿Y cuál es el problema que, realmente, ha impedido hallar una solución hasta ahora, sobre todo teniendo todo el largo invierno para encontrarla? “Si el Consistorio no lo dice, yo tampoco quiero decirlo. Que lo diga él (…) Lo único que quiero es que todo fluya, sentarnos y llegar a un acuerdo”, insiste. El Consistorio, mediante una nota, especificó la semana pasada que «el terreno [donde se encuentra el estacionamiento] no cumple con las condiciones necesarias marcadas por la Declaración de Interés General (DIG) para poder desarrollar la actividad de parking, tal y como pretende la propiedad”, por lo que se estaban valorando distintas vías de trabajo.

En ese sentido, el Ayuntamiento concreta que no se puede obviar que esa actividad afecta «a un espacio sensible como Cala d’Hort, sujeto a los condicionantes del interés general y a la Llei d’Espais Naturals, lo que exige cumplir determinadas condiciones para su funcionamiento que en la actualidad no se cumple, hecho que la propiedad conoce».

El Consistorio lamenta «que por segundo año consecutivo» la propietaria haya cerrado al inicio de la temporada el acceso al parking: «No compartimos -comentó en una nota la pasada semana- la decisión unilateral, especialmente después del trabajo conjunto que se ha venido realizando en los últimos años para poder avanzar en todos los requisitos necesarios para esta actividad, trabajando con Consell y Govern para compatibilizar la visita ordenada de la zona y la conservación».