Pide un taxi para no volver caminando a casa al acabar de noche de trabajar en Ibiza y acaba indignada: “No nací para sufrir”

La noche terminó con queja para @violetanadin. La creadora de contenido relató en Instagram una situación vivida en Ibiza después de salir de trabajar y coger un taxi para regresar a casa. Según explicó, el trayecto no acabó exactamente donde esperaba.

La joven contó que el taxi la dejó en un punto desde el que todavía tenía que caminar unos 15 minutos hasta su casa. Un detalle que, después de una jornada de trabajo, no le hizo ninguna gracia.

“Estoy a 15 minutos, o sea, no me iba a pedir un taxi para caminar 15 minutos”, comentó en el vídeo. La creadora mostró su enfado al no entender por qué no la habían dejado más cerca de la puerta. “¿Cómo no me dejaron en la puerta? Estoy indignada, me duelen los pies”, añadió.

Del trabajo al taxi: “No nací para sufrir”

En su relato, @violetanadin explicó que ya se había desplazado al trabajo en taxi y que, al terminar, decidió volver a coger otro para regresar a casa. El motivo, según dijo, era claro: estaba cansada y no quería caminar.

“Me fui a trabajar en taxi y ahora vuelvo a tomarme otro taxi porque no nací para sufrir”, afirmó la creadora, que narró la escena con un tono entre la queja y el humor.

La instagramer también contó que su objetivo esa noche era hacer una buena propina para poder cubrir el gasto del transporte. “Voy a hacer buena propina esta noche para pagar lo que sea. Esa es mi aspiración”, dijo.

Una propina que cambió la noche

La historia tuvo un giro positivo cuando, según relató, terminó recibiendo precisamente esa propina que esperaba. “Fue cuestión de decir ‘propina’ y me la dieron. Así que estoy muy feliz por eso”, explicó en el vídeo.

La conversación con el taxista

El momento más llamativo llegó cuando @violetanadin reprodujo la conversación que mantuvo con el conductor. Según su versión, el taxista le indicó que el destino quedaba “a la vuelta” de su casa. Ella, cansada y con dolor de pies, aceptó bajarse en ese punto. "Yo no me imaginaba que iba a tener que caminar 15 minutos", concluye en el vídeo con tono de indignación.

La anécdota conecta con una situación muy reconocible en Ibiza: los desplazamientos después del trabajo, el cansancio acumulado y la expectativa de llegar directamente a casa cuando se coge un taxi. En este caso, @violetanadin convirtió el malestar en contenido con una frase que resume toda la escena: “No nací para sufrir”.