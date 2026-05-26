La Pasarela Adlib Ibiza se viste de blanco para celebrar sus 55 años en el puerto de Vila

La Pasarela Adlib Ibiza celebrará este año su 55 aniversario con una edición especial que volverá a reivindicar la fuerza creativa, artesanal y cultural de una marca convertida en una de las grandes señas de identidad de la isla. La cita principal tendrá lugar el sábado 6 de junio, a partir de las 21 horas, en la plaza de Sa Riba, en el Puerto de Ibiza, un escenario simbólico desde el que la moda ibicenca volverá a proyectarse al mundo.

La consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos del Consell d’Eivissa, María Fajarnés, y la directora insular de Recursos Humanos y Promoción Económica, Pepa Costa, han presentado este martes en Casa Maca las principales novedades de esta edición junto a los 12 diseñadores de Adlib Ibiza que mostrarán sus nuevas colecciones.

Las firmas participantes serán Elisa Pomar Ibiza, Espardenyes Torres, Estrivancus, Ibimoda, Ibiza Stones, Ivanna Mestres, Monika Maxim Ibiza, Piluca Bayarri, S72 Hat, Tony Bonet, Vintage Ibiza y Virginia Vald, que defenderán sobre la pasarela el espíritu que ha acompañado a Adlib Ibiza desde sus orígenes: libertad, artesanía, elegancia natural y una forma propia de entender la moda desde Ibiza.

La edición de este año contará con la periodista Isabel Jiménez como maestra de ceremonias y con la modelo Laura Ponte como madrina. Además, las modelos internacionales Neus Bermejo, Lucía López, Eva Santos y Victoria Mota serán algunas de las encargadas de dar vida a las colecciones en una pasarela que será retransmitida en directo por la Televisió d’Eivissa i Formentera y por IB3.

Un momento de la presentación de la pasarela, este martes en Casa Maca. / Aisha Bonet/Adlib Ibiza

El lema elegido para este aniversario es 'Blanc', una referencia directa al color blanco como símbolo de Ibiza. Fajarnés ha explicado que este concepto remite al Mediterráneo, a la calma y a las casas encaladas que forman parte del paisaje y del imaginario de la isla. La consellera ha subrayado que la Pasarela Adlib Ibiza cumple 55 años como “la única marca de moda de denominación de origen” que representa la identidad y la artesanía ibicenca.

Esta edición será también especial porque, por primera vez, la pasarela cuenta con el apoyo y reconocimiento de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME). Desde el Consell d’Eivissa destacan que este respaldo refuerza la proyección de una marca que nació vinculada a la artesanía tradicional y que, más de cinco décadas después, se ha consolidado como un lenguaje creativo propio.

Futur Adlib

Un día antes de la gran pasarela, el viernes 5 de junio, se celebrará Futur Adlib, el concurso dirigido a jóvenes talentos de la moda, que este año tendrá lugar en la plaza de Santa Gertrudis a partir de las 20 horas. La cita estará presentada por Jaime Astrain y contará con un aforo previsto de 390 personas.

Según ha avanzado el Consell, Futur Adlib ha registrado este año el mayor número de participantes ibicencos de su historia, lo que refuerza el vínculo entre la moda Adlib, la creatividad emergente y los espacios públicos de la isla. La pasarela principal, por su parte, contará con una capacidad prevista de 984 personas en el Puerto de Ibiza.

Con esta nueva edición, Adlib Ibiza afronta su 55 aniversario desde el reconocimiento a quienes impulsaron la marca, el compromiso con los diseñadores actuales y la voluntad de seguir mostrando al mundo una forma de vestir libre, elegante y profundamente conectada con Ibiza.