Okupación violenta en Ibiza: tres detenidos por allanamiento en Sant Josep y 450 gramos de metanfetamina incautados

La Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep han detenido a tres hombres de 31, 40 y 41 años de origen magrebí como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada en una vivienda de Sant Josep. Los agentes también atribuyen a uno de los arrestados un delito de tráfico de drogas tras localizar metanfetamina en el interior del inmueble.

La investigación comenzó después de que la Guardia Civil recibiera una denuncia por la ocupación de una vivienda en la que cuatro individuos habían entrado sin autorización. Según la denuncia, horas después el dueño regresó a la casa y los ocupantes lo golpearon y lo expulsaron del inmueble tras agarrarlo del cuello.

Tras la comprobación por parte de los agentes de que se trataba de la vivienda habitual del denunciante, el pasado domingo accedieron al inmueble junto a efectivos de la Policía Local de Sant Josep. Durante la intervención detuvieron a tres de los ocupantes. En la vivienda también se encontraba el hijo menor de uno de los arrestados, de 13 años, al que los agentes entregaron bajo custodia a su madre.

Metanfetamina bajo la cama

Durante la actuación, los agentes localizaron junto a la cama de uno de los detenidos una bolsa abierta con 11 botes de una sustancia cristalina. El material alcanzó un peso bruto de 450 gramos y el análisis confirmó que se trataba de metanfetamina. Por este motivo, los investigadores imputaron además a uno de los arrestados un delito de tráfico de drogas. Los detenidos han pasado este martes a disposición judicial.