El mercado inmobiliario empieza a corregirse: el 12% de las viviendas en venta en Baleares baja su precio en el primer trimestre

El 12% de las viviendas anunciadas en venta en Baleares rebajó su precio durante el primer trimestre de 2026, según un estudio publicado por Idealista a partir de los inmuebles incluidos en su base de datos. El dato supone un aumento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el porcentaje de anuncios con bajadas de precio en las islas fue del 10%.

El mercado balear se sitúa, aun así, por debajo de la media nacional. En el conjunto de España, el 14% de las viviendas en venta redujo su precio entre enero y marzo de este año, frente al 11% registrado en el primer trimestre de 2025. Es decir, cada vez hay más propietarios que ajustan sus expectativas de precio en un contexto de estabilización del mercado inmobiliario.

Moderación de los precios

En el caso de Baleares, el incremento es más moderado que en otros territorios, con una subida de dos puntos en un año. La cifra refleja que una parte del mercado empieza a corregir precios, aunque el volumen de anuncios con rebajas continúa siendo inferior al promedio estatal.

Por capitales, Barcelona y Teruel encabezan el listado nacional, con un 21% de anuncios de viviendas en venta que bajaron su precio. Les sigue Madrid, con un 20%, y después Alicante y Segovia, con un 19%. Entre los grandes mercados, Palma aparece entre las capitales donde menos propietarios rebajan el precio, con un 14%, por detrás de otras ciudades con mayor porcentaje de descuentos.

Idealista apunta que el aumento de las rebajas de precio está relacionado con otras señales del mercado, como el descenso en el número de compraventas de viviendas, y con una tendencia hacia la estabilización de precios en los principales mercados.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, señala que los profesionales inmobiliarios suelen ajustar antes los precios porque conocen el importe real al que se cierran las operaciones. En cambio, los particulares, según explica, muestran más resistencia a rebajar sus expectativas porque combinan “precios emocionales” y una mirada más centrada en el pasado que en la situación actual del mercado.