Museo arqueológico
El MAEF amplía las visitas guiadas a Dalt Vila tras el éxito de la exposición 'Quan les parets ens parlen'
El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera programa nuevos pases en mayo, junio y julio para conocer las intervenciones realizadas en la capilla del Salvador y la antigua Universitat d’Eivissa
El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) ha ampliado el calendario de visitas guiadas a su sede de Dalt Vila tras el éxito de las doce visitas organizadas con motivo del Día Internacional de los Museos a la exposición ‘Quan les parets ens parlen’.
La propuesta permite conocer de cerca las últimas intervenciones de conservación, estudio y restauración realizadas en dos de los inmuebles que forman parte de la sede histórica del MAEF en Dalt Vila: la capilla del Salvador y la antigua Universitat d’Eivissa. La exposición ofrece además un recorrido con imágenes, un vídeo explicativo sobre las actuaciones llevadas a cabo y un eje cronológico sobre la historia del museo.
El nuevo calendario de visitas incluye dos grupos todos los viernes de los meses de mayo, junio y julio, uno a las 11 horas y otro a las 11.30 horas. También se han programado dos pases especiales el miércoles 3 de junio, a las 17 y a las 17.30 horas. El MAEF prevé, además, organizar nuevas visitas durante las Festes de la Terra, en fechas todavía por determinar.
Para asistir es necesario realizar reserva previa a través del correo electrónico comunicacio.maef@gmail.com. El museo también podrá atender grupos durante los fines de semana en función de la demanda y la disponibilidad. Las asociaciones culturales, asociaciones de vecinos o personas interesadas en visitar la exposición fuera del calendario establecido pueden dirigirse al mismo correo para concertar otras fechas.
Uno de los museos arqueológicos más antiguos
Desde el MAEF animan a aprovechar esta oportunidad para descubrir el patrimonio de una manera diferente, a través de una propuesta que combina investigación histórica, restauración arquitectónica y divulgación cultural.
La muestra recuerda también los orígenes del museo, vinculados a la creación de la Sociedad Arqueológica Ebusitana en 1903, una entidad impulsada por un grupo de intelectuales que promovió la fundación del Museo Arqueológico de Ibiza por parte del Estado en 1907. Gracias a la cesión de uso de la capilla del Salvador y la Universitat d’Eivissa por parte del Ayuntamiento de Ibiza, el museo pudo instalarse en la plaza de la Catedral de Dalt Vila y convertirse en uno de los museos arqueológicos más antiguos de España.
Con esta exposición, el MAEF inicia además los actos de celebración del 120 aniversario de su fundación, que se conmemorará en 2027. El proyecto ha sido promovido por la Dirección General de Cultura del Govern balear, institución gestora del museo, y ha sido posible gracias al trabajo conjunto de historiadores, arqueólogos, arquitectos, restauradores y la empresa encargada de las obras de restauración.
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