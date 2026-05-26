Llama la atención: Que Catalina Juan, una formenterera de 82 años que vive en Ibiza no pueda ir a su casa de Formentera por la limitación de vehículos

Catalina Juan contra la burocracia. La formenterera de 82 años no puede ir a su casa en la isla porque la limitación de entrada de vehículos no contempla su caso. La mujer no puede viajar por sus propios medios y hasta ahora la llevaba en coche su yerno, pero este año le han denegado el permiso al no estar el vehículo y la casa de Formentera al mismo nombre.

Llama la atención

La carta remitida por diez profesionales del Servicio de Psiquiatría del Hospital Can Misses a los responsables de la sanidad pública en la que denuncian el «grave deterioro» de la atención en la isla. Aseguran que la organización del servicio está afectando a la calidad del mismo y critican la acción de la coordinadora, que ha abierto seis expedientes a los profesionales.

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La concentración de las propiedades inmobiliarias en la isla de Ibiza. Mientras cientos de personas no pueden acceder a una vivienda digna ni en compra ni en alquiler, cinco sociedades concentran la propiedad de 824 inmuebles. En la ciudad de Ibiza un solo titular tiene 187 viviendas. Mientras que el 84% de los propietarios tiene una sola vivienda, el 16% restante tienen el 40% del parque.